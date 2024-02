Documentário destaca potencial pesqueiro de Itapemirim

today21 de fevereiro de 2024 remove_red_eye109

O maior polo pesqueiro do Espírito Santo será tema da série documental “CAIPIXABAS”. As gravações aconteceram na semana passada em lItapemirim, com apresentação da renomada Chef de Cozinha Angelita Gonzaga.

O Projeto é da Rede Petrotec ES – executado pela Fundagres Inovar e patrocinado pela Petrobras, e vai mostrar os bastidores da produção dos alimentos típicos capixabas.

Na Capital Estadual do Atum e do Dourado o tema escolhido não poderia ser outro: o Atum. A série documental vai colocar em evidência para todo o Brasil a comunidade pesqueira e sua importância no cenário gastronômico.

O lançamento do projeto, realizado no Estaleiro de Itaipava, contou com a presença do

prefeito de Itapemirim, Dr Antônio Rocha; o Superintendente do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no ES, Laercio Nochang; Subsecretário de Agricultura Familiar do ES, Rogério Favoretti; e do Especialista em Qualidade de Alimentos, destaque no cenário nacional, Ensei Neto.