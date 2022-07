Domingo, 31/07, dia de vacinação sem agendamento em três locais de Vila Velha

today29 de julho de 2022 remove_red_eye58

Neste domingo (31), a Prefeitura de Vila Velha, promove vacinação contra a Covid em três pontos da cidade, com o intuito de alcançar as pessoas que não conseguem se vacinar durante a semana e aos sábados. As equipes de imunização estarão na Unidade de Saúde de Terra Vermelha, de 9 às 15h, no Boulevard Shopping e no Shopping Vila Velha, de 10 às 16h.

Não há necessidade de agendamento. Todas as pessoas acima de 3 anos de idade que precisam completar o esquema vacinal podem ir até um dos pontos de vacinação para colocar a imunização em dia.

Vale lembrar que as vacinas das crianças de 3 e 5 anos também estão sendo aplicadas nas salas de vacina do município, por livre demanda, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16h.

Confira a agenda:

10h às 16h

Shopping Vila Velha (ao lado da C&A)

Av. Luciano das Neves, nº 2418

Shopping Boulevard (no teatro)

Rod. do Sol, nº 5000 – Itaparica

9 às 15h

Unidade de Saúde de Terra Vermelha

Rua Alameda, nº 22 – Terra Vermelha

foto Adessandro Reis/PMVV