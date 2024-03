Dupla Zé Vitor & Rael lança nova música “Tô de boa com o sogrão”

Gravado em parceria com a dupla André & Adriano, single chega às rádios e pode ser conferido no YouTube oficial da dupla a partir de 11/03

Nesta segunda-feira, dia 11 de março, a dupla sertaneja Zé Vitor & Rael lança em seu canal oficial do YouTube e nas rádios de todo o Brasil, o próximo sucesso do seu repertório. Com um tom bem-humorado e divertido, a canção “Tô de boa com o sogrão” chega para conquistar o público que pode esperar um novo hit deste feat gravado com a dupla André & Adriano.

Escrita por Adriano Bernardes, Valdison, Gilson Morais Menezes e Beto Cruz, a música trata de uma brincadeira entre genro e sogro, inspirada na relação real de um dos autores que lida com o pai de sua esposa de forma bem-humorada e descontraída.

“Esse single reflete o estilo de música que gostamos de cantar, que agita o público, diverte e entretém. Estou muito confiante que em breve ‘Tô de boa com o sogrão´ vai ser a música mais pedida nos shows e estará na ponta da língua dos nossos fãs”, comenta Rael, integrante da dupla.

A música “Tô de boa com o sogrão” foi gravada no estúdio TM Áudio de Franca-SP, com direção, produção e arranjos de Toninho Mesquita e sua equipe. Em breve ela estará disponível em todas as plataformas de streaming de música, como Spotify e Deezer.

Com a carreira gerenciada pela JAM Produções, a dupla Zé Vitor & Rael tem trabalhado também a divulgação do seu DVD “Zé Vitor & Rael em Belo Horizonte”, gravado na capital mineira e que traz oito músicas inéditas para o público.

Para conferir o lançamento da música “Tô de boa com o sogrão”, acesse o link: https://www.youtube.com/@zevitoreraeloficial

Baixe Aqui a musica: “Tô de boa com o sogrão

Para acompanhar as novidades e agenda da dupla Zé Vitor & Rael, siga: @zevitorerael

