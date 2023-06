EDP oferece troca gratuita de lâmpadas por modelo mais eficiente em Serra e Cariacica

today7 de junho de 2023 remove_red_eye48

Distribuidora prevê a troca de 60 mil lâmpadas somente no segundo semestre

A substituição de lâmpadas obsoletas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED promove maior economia e favorece o consumo sustentável. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está iniciando uma campanha para substituição gratuita desses equipamentos nos municípios de Serra e Cariacica, a partir da ação Tenda Eficiente da Boa Energia, um ponto de troca itinerante que percorrerá as comunidades de baixa renda nessas cidades da Grande Vitória, com a expectativa de trocar 60 mil lâmpadas até o fim do ano. Neste mês, a tenda estará nos bairros de Sotelândia e Vista Mar, em Cariacica, e Serra Sede, no município de Serra.

Paralelamente, no dia 30/06, além da tenda, o projeto contará ainda com a participação da van da Boa Energia, em Cariacica. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem como objetivo promover a sustentabilidade e incentivar o consumo consciente. Os próximos destinos da tenda itinerante serão as cidades de Vitória e Vila Velha, em datas e bairros a serem divulgados pela distribuidora.

“Com a substituição das lâmpadas, a EDP incentiva a utilização correta e segura da energia elétrica, e beneficia os moradores da área de concessão, já que proporciona uma economia real para os clientes. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia. Nossa expectativa é substituir 60 mil lâmpadas no segundo semestre”, afirma o gestor da EDP, Márcio Costalonga.

Para realizar a troca das lâmpadas, o cliente deve residir na cidade e estar munido da última fatura de energia (classificação residencial) e documento de identidade. No local, o cliente poderá entregar até seis lâmpadas de maior consumo (incandescentes, alógenas ou fluorescentes compactas) para receber a mesma quantidade de equipamentos LED. Lembrando que as lâmpadas precisam estar em funcionamento.

Para participar da ação, basta seguir os seguintes critérios:

– Apresentar conta/fatura de energia residencial recente;

– Levar documentos (RG e CPF) de quem vai efetuar a troca;

– Levar até 06 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentes funcionando para realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.

Confira a agenda da Tenda Eficiente da Boa Energia

Cariacica

Data 12 a 17/6

Bairro Sotelândia

Local: praça de Sotelândia, na Avenida Fernando Antônio.

Ponto de referência: ao lado da unidade de saúde básica.

Data 26/6 a 01/7

Bairro Vista Mar

Local: pátio da Igreja Católica, nas ruas Gustavo Dupper e Rosa da Penha.

Dia 30/06 – Van da Boa Energia (evento social)

Serra

Data 19 a 23/06

Bairro Serra Sede

Local: praça Dr. Pedro Feu Rosa, na avenida Getúlio Vargas.

Ponto de referência: prédio da antiga prefeitura, em frente ao Banco do Brasil.