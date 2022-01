Educação de Anchieta promove curso para formação de merendeiras

A Secretaria de Educação de Anchieta (Seme) irá promover na próxima segunda e terça (31/01 e 01/02) um curso de formação de merendeiras. A capacitação acontecerá na escola Josefina Ramos Nunes, no bairro Novo Horizonte.

Conforme informações da Seme, o curso será dividido em duas turmas distintas, tendo carga horária total de 6 horas, nos horários das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.



A primeira turma, no dia 31/01, tem como público-alvo as merendeiras que trabalham nas seguintes escolas: Amarílis, Jocelina, Francisco Giust, Pestalozzi, Patrícia Roffes, Padre Anchieta, Terezinha Godoy, Tio Liliu, Dulcineia, Criança Feliz, Alcides Ceccon, Esmeralda, Parati, Elson Garcia, Maria Luiza Flores, Enide, Genelice.



Já no dia 01/02, será destinado as merendeiras que trabalham nas seguintes escolas: Itaperoroma, Córrego da Prata, Alto Joeba, Tia Marlene Petri, Ady Lírio, Simpatia, Limeira, Manoel de Paula Serrão, Belmiro, Pingo de Gente, Mateus Ernesto, Josefina Ramos Nunes, Itapeúna, São Mateus, Emboacica, Edma Maria Mezadre, Mariana da Purificação, Goembe, Itajobaia, Xodó das Titias, Duas Barras, Olivânia, Olivânia MEPES, Rosalino Simões e Zuleika.