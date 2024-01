Educação de Itapemirim vai receber R$ 1,5 milhão de complementação do FUNDEB

Dos 78 municípios capixabas, somente Itapemirim e outras 27 cidades do estado receberão o recurso do Valor Aluno Ano Resultado (Vaar)

Itapemirim deu um grande salto na avaliação educacional no ano de 2023, alcançando índices que o colocam entre os 28 municípios do Estado que, em 2024, receberão do Governo Federal, um montante de R$ 1,5 milhão referente Valor Aluno Ano Resultado (Vaar) – uma complementação do FUNDEB que só contemplará os municípios que apresentaram elevação na melhoria da aprendizagem, diminuição das desigualdades e melhor performance da gestão escolar.

O resultado aponta que a cidade apresentou evolução nos indicadores sociais e educacionais. Isso indica que todos os estudantes do sistema de ensino tiveram o mesmo acesso à educação de qualidade, sem distinção de classe social, cor, raça e localidade de moradia.

Os indicadores também mostraram grande avanço na educação no campo, que obteve aumento no índice dos resultados das avaliações externas.

Itapemirim busca avançar no sistema de gestão educacional, incentivando a gestão democrática das escolas, com maior participação da comunidade na vida escolar, isso faz com que as unidades de ensino atendam mais a realidade da comunidade e suas necessidades.

O sistema educacional do município foi avaliado pelo SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica – e teve elevação dos resultados nos índices de aprendizagem, considerando anos anteriores da avaliação.

Com o cumprimento das metas estabelecidas em 2023, que resultou no incremento de R$ 1,5 milhão na receita do FUNDEB, o município terá em 2024 a possibilidade de melhorar ainda mais a educação, investindo mais na capacitação de professores e nas estruturas das escolas, reduzindo desta forma as desigualdades, o que resultará em um melhor aprendizado dos estudantes do Sistema Municipal de Ensino, isso graças a recurso que serão destinados ao município devido a esse cumprimento de metas e melhoria da educação.