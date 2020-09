ELEIÇÕES 2020 | Patriota confirma Martha Scherrer para a prefeitura de Piúma

Foi oficializado na noite de ontem, durante a convenção municipal, o nome da prefeita em exercício, Martha Scherrer (Patriota), para disputar a vaga do Executivo municipal nas próximas eleições, que acontece dia 15 de novembro. O Patriota, até o momento, está coligado com o MDB, PTB e Solidariedade.

O evento aconteceu no Spaco Delta e contou com a presença de pré-candidatos a vereador, simpatizantes, imprensa e lideranças políticas. Na ocasião não foi pronunciado o nome do vice-prefeito.

Como prevenção ao novo Coronavírus foram adotadas todas as medidas necessárias, de acordo com o Ministério da Saúde.