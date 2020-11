Eleitores deverão consultar o local de votação utilizando o e-Título ou a assistente virtual Bel

Os eleitores que precisarem confirmar qual será o local de votação no próximo domingo (15), primeiro turno das Eleições 2020, poderão fazê-lo de três formas: consultando via e-Título; acessando a assistente virtual Bel, desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES); ou buscando diretamente no site do TRE-ES.

Em razão da pandemia de Covid-19, especialistas têm alertado sobre a importância de as pessoas saírem de casa com atenção redobrada, para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Uma providência tão significativa quanto lavar as mãos e usar a máscara, no dia 15 de novembro – e no dia 29 de novembro onde houver segundo turno –, é sair para votar sabendo previamente onde fica a sua seção eleitoral. É importante que o eleitor busque essa informação com antecedência, evitando assim aglomeração nos locais de votação.

O TRE-ES reforça a importância do uso do e-Título, aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostra o local de votação e, por meio de ferramentas de geolocalização, guia o usuário até sua seção eleitoral. A ferramenta para dispositivos móveis pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Dos 2.810.132 eleitores aptos a votar em todo o Espírito Santo, apenas 54.407 baixaram o e-Título.

O e-Título também serve como documento de identificação do eleitor caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Isso porque a versão digital traz a foto, o que dispensa a apresentação de outro documento de identificação. O eleitor sem o cadastramento biométrico pode baixar o e-Título para saber onde votar, mas deverá apresentar um documento oficial com foto no momento da votação.

Bel, a assistente virtual do TRE-ES

A outra opção disponibilizada pelo TRE-ES para localização das seções de votação é a assistente virtual Bel. Desenvolvida pelo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial do Tribunal, o programa, apelidado de Bel (Bot ELeitoral), foi desenvolvido para utilização nos celulares Android e IOs, bem como em computadores e notebooks, e está sendo treinada para responder as perguntas mais comuns dos eleitores durante as eleições. Por exemplo, a assistente virtual irá esclarecer dúvidas sobre a regularidade da situação do eleitor, o número da inscrição eleitoral, o local de votação, os procedimentos de segurança do processo eleitoral e informações sobre voto em trânsito. Todas as perguntas serão prontamente respondidas pela assistente virtual Bel.

Um detalhe importante é que, nas versões para celulares Android e quando utilizados computadores com Google Chrome, a Assistente Virtual aceitará comandos de voz. Assim, os eleitores poderão perguntar usando a própria voz, e as respostas serão dadas também oralmente pela Bel. A assistente virtual faz mais do que simplesmente responder perguntas. Por exemplo, quando indagada sobre onde o eleitor vota, Bel disponibilizará a localização por meio de GPS para facilitar o deslocamento de quem fez o questionamento. E, caso o eleitor deseje, Bel poderá abrir o mapa para mostrar o caminho até o local de votação.

Os eleitores podem conversar com Bel pelo endereço https://bel.tre-es.jus.br e interagir com a assistente virtual.

Consulta pelo site do TRE-ES

A informação está no Portal do TRE-ES: clique na aba superior, no menu “Eleitor e eleições” e, em seguida, selecione “Título eleitoral”. Depois, faça a consulta pelo nome do eleitor ou pelo número do título. No primeiro caso, é preciso fornecer o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. No segundo, é necessário ter em mãos o número do título e a data de nascimento.

Ao fazer a consulta, o eleitor obterá o número de sua inscrição eleitoral, da zona eleitoral e do local de votação, com endereço completo.