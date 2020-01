EMANUELLE: menina é achada morta com 13 facadas

today14 de janeiro de 2020 remove_red_eye41

Foi encontrada morta na noite de ontem (13), depois de desaparecer de uma praça onde brincava, Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos.

A menina, que morava em Chavantes (SP), levou 13 facadas de acordo com exame necroscópico. O laudo do Instituto Médico Legal (IML), após o corpo passar por uma autópsia, apontou que Emanuelle levou oito facadas nas costas e cinco no peito, e que o hímen dela não foi rompido, mas a polícia não descarta outros tipos de abuso sexual. Novos exames serão feitos.

O suspeito, Agnaldo Guilherme Assunção, 49 anos, após confessar o crime, apontou o local onde estava o corpo da vítima: em uma área de mata, na Fazenda Santana Nova, perto de um córrego. Ele, que é vizinho da família da garota, relatou em depoimento que matou Emanuelle para se vingar da mãe da menina. De acordo com o criminoso, a mulher não deixava a filha brincar com seu enteado.

A polícia chegou até o acusado depois de analisar imagens das câmaras de segurança próximas a praça do bairro Cohab.