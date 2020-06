Empreendedores apostam em datas comemorativas para aumentar renda

today10 de junho de 2020 remove_red_eye25

O Dia dos Namorados e as festividades juninas estão entre as datas comemorativas que muitos empreendedores apostam para inovar com produtos e serviços e aumentar a renda.

Foi pensando desta forma que a confeiteira da All Doces VV Alexandra Nandolfo Goltara resolveu apostar no Dia dos Namorados. A empreendedora contou que muitas pessoas querem dar um presentinho nesta data e que a procura por algo personalizado e pelo delivery aumentou. “Com os doces personalizados, é possível escolher o sabor, a cor e o formato. Isso permite para quem vai presentear oferecer algo único, com toques do que a pessoa que vai receber o presente mais gosta. Aí está o diferencial”, observou.

Para a data comemorativa, Alexandra Nandolfo Goltara está fazendo cestas de café da manhã, cestas de chocolates e caixinhas temáticas com chocolates e brigadeiros. Os valores variam de R$ 15 a R$ 120. “Em meio aos desafios trazidos por essa pandemia é preciso inovar e ter criatividade, já que muitas pessoas estão oferecendo diversos produtos, mas vale lembrar que há lugar para todos”, disse.

Quem também resolveu apostar na data foi a Realize Personalizados, das empreendedoras Vania Pinha Freire e Karla Assis. Elas estão produzindo canecas, almofadas e blusas personalizadas. “Estamos trabalhando bastante. E os amigos e as redes sociais são boas fontes de propaganda neste momento de distanciamento social, para que nossas vendas aconteçam”, disse. Ela destaca que os Kits da Realize Personalizados vão de R$ 40 até R$ 80.

Já a empreendedora Andressa Fernandes Carlos, da Deguste Cozinha Artesanal, está fazendo caixas personalizadas para o Dia dos Namorados. As caixas vão com um mini naked cake, uma caneca, um pote com caputtino cremoso, um mix de chocolate quente, além de biscoitos em formato de coração. O presente sai por R$ 100.

Andressa Fernandes contou que, em 2016, perdeu o emprego e como gostava de cozinhar e servir bem, começou a trabalhar com doces e foi fazer alguns cursos de bolos, salgados, entre outros.

“Sempre fui incentivada pelas pessoas e resolvi aprimorar o que já gostava de fazer, como bolos, doces, salgados, tudo artesanal. Ofereço produtos de acordo com meu público e, a cada dia, sigo conquistando meus clientes e fazendo meu nome no mercado. Hoje, vejo o meu trabalho reconhecido e sou grata por tudo”, contou satisfeita.

O mestre em Economia e especialista em Empreendedorismo Adriano Salvador disse que neste período de isolamento social é oportuno ganhar dinheiro com as datas comemorativas. Citou, como exemplo, as famosas Dark kitchens (cozinhas fantasmas), que está no auge e deve ser o ponto alto no dia dos namorados deste ano, com vendas que vão desde doces a jantares mais elaborados com entrega delivery.

Adriano também chamou atenção para outras frentes de atuação, como revenda de cosméticos, peças íntimas e bijuteria, tudo com delivery, pois o próprio serviço de entregas está em alta.

“Esse será o dia dos namorados que exigirá criatividade, dedicação para atrair um novo público. Quem conseguir fazer bem esse trabalho, terá esse cliente pós-pandemia, porque essa tendência de vendas digitais vai continuar”