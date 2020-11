Empreendedores já podem montar estandes na ArteSanto

Os empreendedores do Artesanato Capixaba, Economia Solidária, Agricultura Familiar, Microempreendedor Individual (MEI), além das micro e pequenas empresas, estão liberados para montar os estandes na feira de comercialização de fim de ano, ArteSanto, que será aberta ao público nesta sexta-feira (06), às 16 horas, na Praça do Papa, em Vitória.

Seguindo as normas de segurança do evento, cada segmento terá um horário específico para montagem, evitando aglomeração de pessoas. Ficou estabelecido que, nesta quarta-feira (04), das 8h às 12h, terá acesso ao local do evento os empreendedores do Artesanato Capixaba, que trabalham com fios e tecidos; papel, pedras e reciclados.

Já no período da tarde, que vai das 13h às 18h, será permitido o acesso dos artesãos que atuam com fibra, cerâmica, madeira, produtos do congo, produtos do mar e vidro.

Seguindo a agenda, nesta quinta-feira (05), das 8h às 12h, podem montar seus espaços os artesãos que produzem joias e bijuterias indígenas, além das entidades representativas dos artesãos.

A quinta-feira (05), das 13h às 18h, está reservada para os empreendedores da Economia Solidária, além dos Microempreendedores Individuais (MEI’s), que atuam com produção manual.

A montagem dos estandes segue até esta sexta-feira (06), das 8h às 12h, para os empreendedores da Agricultura Familiar, MEI’s e da Economia Solidária, que produzem alimentos.

Chegando no local do evento, o empreendedor deve se dirigir ao Centro de Atendimento ao Expositor (Caex) e uma vitrinista irá conduzi-lo até o espaço reservado.

O diretor técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli, lembra que para entrar no local do evento é preciso estar de máscaras de proteção e evitar aglomeração. “Pedimos que os empreendedores montem seu estande e retornem somente para a abertura da feira, pois estamos trabalhando seguindo todas as regras estabelecidas e proporcionando o máximo de segurança para todos”, disse Tofoli.



