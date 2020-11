Empresas do Sul do Estado têm atendimento exclusivo para o crédito Bandes

O financiamento aos empreendimentos em municípios da Região Sul ganha mais agilidade e exclusividade com o atendimento personalizado do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com uma gerente de Negócios especifica para a região Sul.

Os recursos das linhas de crédito do banco capixaba são destinados à ampliação, à modernização e à implantação de empresas de diversos segmentos os setores de indústria, comércio e serviços.

A metodologia de atendimento adotada pelo Bandes começou em 2019 e segue neste ao, com a possibilidade de visitas in loco nas empresas, adaptação dos produtos às necessidades do negócio e, durante o período de distanciamento social, o atendimento remoto online.

No seu planejamento estratégico, o banco tem atuação focada em apresentar aos empresários soluções financeiras para o investimento produtivo. “A partir do novo planejamento do banco, a área comercial conta com um modelo de atendimento ao cliente, estruturado sobre dois pilares: o de promover o desenvolvimento regional ou por setores econômicos. Assim o banco pode apoiar as potencialidades já existentes na região e discutir de forma articulada projetos que agreguem dinamismo à economia local”, destaca Miguel Porcaro, gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes.

Recursos para o Sul do Estado

Negócios das regiões Litoral Sul, Centro Sul e Caparaó foram o destino de cerca de R$ 13,4 milhões liberados pelo Bandes de janeiro a setembro deste ano. Foram recursos liberados pelo banco em um momento de retração econômica causados pelo momento de distanciamento social.

Desde 2017, o banco vem direcionando investimentos às empresas da região, totalizando R$ 54,5 milhões em financiamentos. Agora, com a atuação da gerente de Negócios Raísa Fiório, os empresários da região terão mais proximidade com o banco, por meio do atendimento personalizado.

“Nosso papel é alavancar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento das empresas, sobretudo da indústria capixaba, e dar suporte a segmentos econômicos tão relevantes e que geram muitos empregos, como é o caso do setor de rochas no Sul do Estado, por exemplo, e de tantos outros”, destaca Raísa.

O atendimento aos empresários interessados nas linhas de financiamento do Bandes tem à disposição atendimento remoto personalizado da equipe do banco, via site bandes.com.br ou pelo e-mail faleconosco@bandes.com.br. Em caso de outros esclarecimentos, o interessado pode entrar em contato pelo Bandes Atende (0800 283 4202).