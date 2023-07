Samuel Zuqui recebe visita de Tyago Hoffmann visando possíveis projetos futuros

Hoje o ex-prefeito de Piúma, Samuel Zuqui (PSB), recebeu a visita do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) onde, na ocasião, foram abordados temas relevantes para o desenvolvimento do município de Piúma, dentre eles as obras que estão em andamento na cidade, como a tão aguardada obra da orla e o contorno, que estão sendo realizadas graças ao governo do Estado.

Também participaram do encontro o ex-prefeito Valter Potratz e a filha Ludmila, além de Geovane Meneguelle, chefe de gabinete do deputado e Alex.

“Em meio a discussões produtivas, não deixamos de vislumbrar o futuro, abordando possíveis projetos e futuras obras que possam alavancar o crescimento e o bem-estar de toda a população piumense”, disse Samuel Zuqui, que se filiou no partido do governador Renato Casagrande recentemente.