Entrega de kits de proteção no interior do Espírito Santo

Estão sendo entregues 7.000 kits de prevenção ao Covid-19 aos produtores rurais capixabas. O material foi preparado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faes) e está sendo distribuído através dos Sindicatos Rurais dos municípios. Cada kit possui 2 máscaras de proteção, álcool em gel e panfleto informativo sobre a doença.

“Estamos preocupados com a saúde das famílias rurais e não podemos deixar de ajudá-los a evitar a disseminação do coronavírus no interior. Os produtores recebem visitas de fornecedores da cidade, necessárias para manterem suas atividades agropecuárias, e precisam estar protegidos”, disse a superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.

O presidente da Faes, Júlio Rocha, destacou que como muitos produtores capixabas comercializam seus produtos nas feiras livres e têm contato com um fluxo maior de pessoas, é importante reforçar os cuidados na prevenção do coronavírus.

“Indicamos que sempre utilizem a máscara e façam a higienização correta das mãos e dos produtos. Divulgamos outras medidas de proteção nas feiras livres por meio da cartilha elaborada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil”, falou.

A cartilha Feira Segura pode ser acessada no site da Faes: www.faes.org.br/documentos, assim como outros materiais de prevenção ao Covid-19 no campo.