Envelhecimento do nariz: procedimento repara danos causados pelo fator idade

today14 de setembro de 2021 remove_red_eye47

Assim como todo o corpo humano, o nariz também envelhece e, com isso, há uma perda de gordura que deixa evidente alguns “defeitos” que antes não existiam. O cirurgião plástico, Regis Ramos, referência em rinoplastia no Brasil, alerta que nestes casos pode ser necessário realizar uma rinoplastia pontual.

“Este envelhecimento provoca uma perda de gordura em todo nariz que muitas vezes leva a uma “esqueletização”. Além disso, observamos uma queda importante na ponta do nariz. Ao contrário do que todos pensam, a cartilagem do nariz não continua crescendo com o passar dos anos. O que acontece é que, após os 40 anos de idade, inicia-se uma calcificação natural das cartilagens da ponta do nariz. Com isso, além de não aumentar de tamanho, essas cartilagens que têm como função dar forma e sustentação, começam a ficar cada vez mais fracas. Somando isso ao enfraquecimento dos ligamentos da ponta, o resultado é uma queda gradual da ponta do nariz. Essa queda provoca a impressão de um dorso (giba) mais alto”, explica o médico.

O especialista ainda lista o tratamento para estes casos. “Quando ocorre uma “esqueletização” e/ou perdas de gordura no nariz, a solução é a realização de enxerto de gordura. Em caso de queda da ponta, deverá ser feito uma estruturação com pontos ou enxertos de cartilagem. No caso do dorso (giba) alto, devemos sempre que possível nivelar com Piezo (rinoplastia ultrassônica)”, diz.

“A Rinoplastia pontual consiste, na maioria das vezes, em tratar apenas o que está incomodando o paciente e atender a sua demanda, seja para afinar a ponta, diminuir, estreitar ou levantar o nariz”, finaliza.