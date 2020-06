Equipamentos para testes ultrarrápidos de Covid-19 são instalados no Lacen/ES

today4 de junho de 2020 remove_red_eye29

A partir desta quinta-feira (04), o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) aumentará sua capacidade de processamento em cerca de 600 a 700 amostras com a chegada e instalação de seis equipamentos VERI-Q, fabricados pela empresa ABBOTT.

Esses equipamentos possuem um sistema confirmatório rápido e compacto de identificação do SARS-COV-2 (novo Coronavírus) pela metodologia de RT-qPCR e serão destinados às testagens de pacientes internados em hospitais de referências, aguardando confirmação da Covid-19. Também serão usados em amostras de pacientes internados em Pronto Atendimentos, visando a uma maior disponibilidade de leitos na rede, bem como na investigação de casos de óbitos suspeitos.

De acordo com o coordenador do Lacen/ES, Rodrigo Rodrigues, os equipamentos processam 72 amostras a cada duas horas, totalizando 600 a 700 amostras por dia, as quais somadas à capacidade diária atual de processamento de mil amostra por dia, permitirão um aumento de 60-70% no quantitativo processado.

“Esse aumento no processamento irá contribuir com o esforço e com a dedicação de nossos servidores, em especial às equipes da triagem e do setor de biologia molecular, que têm se dedicado de forma incansável e exemplar à garantia do diagnóstico da doença. A equipe se esmera ao manter ininterrupto o processamento mesmo durante o desabastecimento de kits de extração automatizada, por meio de um esforço combinado de extração manual de RNA”, disse o coordenador.

O Lacen/ES recebe, em média, cerca de 630 a 750 exames com suspeita do novo Coronavírus diariamente. Apesar da escassez mundial de reagentes para extração de RNA (primeira etapa da processo), o laboratório conta, atualmente, com mais de 165 mil testes PCR disponíveis para a Covid-19.

Locação

Foram locados seis equipamentos com sistema VERI-Q, que é um sistema confirmatório rápido e compacto de identificação do SARS-COV-2 (novo Coronavírus) pela metodologia de RT-PCR e adquiridos reagentes suficientes para 30 mil testes de PCR em tempo real ultrarrápidos.