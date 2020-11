ES está entre os dez melhores Estados do Brasil em avaliação da Educação Básica

Os alunos capixabas se destacaram no desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no ano de 2019, prova que envolveu alunos do 2º e 9º ano do Ensino Fundamental de todo o País. Os resultados, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), mostram que a proficiência média alcançada pelas escolas estaduais, privadas e municipais superou a média Brasil, colocando o Espírito Santo entre os dez melhores no cenário nacional.

O Saeb foi aplicado em 2019 para uma amostra de estudantes capixabas dessas redes de ensino que, no 2º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa e Matemática, ocuparam a 9ª e 8ª colocações, com proficiência 755,55 e 751,98, respectivamente, ficando acima da média nacional, que era 750. Já em relação às avaliações dos estudantes do 9º ano, em Ciências Humanas e Ciências da Natureza, o Estado ocupou a 3ª e 2ª posições do País, com proficiência 258,41 e 265,34, respectivamente, superando a média Brasil que era de 250.

A subsecretária de Planejamento e Avaliação da Secretaria da Educação (Sedu), Isaura Nobre, destacou que o Saeb consiste na realização de avaliações externas que são aplicadas nacionalmente para verificação da qualidade da educação. “O resultado divulgado pelo Inep, referente ao Saeb aplicado para as turmas de 2º ano, reflete a importância de um trabalho mais direcionado para o Ensino Fundamental I no que tange à melhoria do aprendizado de Língua Portuguesa e Matemática relacionados à alfabetização e ao letramento matemático”, disse.

Isaura Nobre apontou ainda que, em relação aos exames de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, aplicados pelo Saeb para as turmas de 9º ano, evidenciam-se bons resultados em nível nacional. “O teste mediu o reconhecimento, a compreensão, a avaliação e a proposição de soluções e estratégias relacionadas a fenômenos naturais, sociais, políticos, econômicos e culturais, expressos em diferentes linguagens e apresentados de forma integrada”, explicou.

A subsecretária enfatizou que é com base neste e em outros indicadores que são estabelecidas as políticas públicas para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. “A partir destes resultados é possível traçar estratégias para recuperação e reforço das aprendizagens dos estudantes, bem como pensar formações específicas para os professores que atuam no Ensino Fundamental”, informou.

O diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Rabaioli, em Vitória, falou sobre a importância do resultado. “Como gestor, avalio que os resultados do Saeb são muito importantes, pois com ele conseguimos ter um raio x da escola. Com o desenvolvimento de cada matéria contemplada por essas avaliações externas, podemos criar objetivos na melhoria de qualidade no ensino”, pontuou.

São os resultados do Saeb, junto ao Censo Escolar, que ajudam a calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que monitora o desempenho da educação no Brasil. Em 2019, o Espírito Santo alcançou a melhor avaliação do Ensino Médio da Rede Pública do País no Ideb dos últimos dez anos, conquistando destaque nacional ao lado do Estado de Goiás. O resultado do Ideb 2019 do Ensino Médio do Espírito Santo foi de 4,6 alcançando, inclusive 98% da meta (4,7), maior que em 2017, quando o Estado alcançou 93% da meta. Na evolução total, em todo o Estado (redes municipal, estadual e privada) o Ideb alcançou nota 4,8.