ES | Governo anuncia oferta de 3 mil vagas para o Pré-Enem 2021

today18 de fevereiro de 2021 remove_red_eye101

O Governo do Estado vai abrir processo seletivo para alunos da Rede Estadual cursarem o Pré-Enem 2021. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (18), pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. Serão ofertadas 3 mil vagas para estudantes da 3ª série do Ensino Médio, distribuídas em 50 escolas, em 42 municípios. Neste ano, o Pré-Enem contou com aumento de 50% na oferta de vagas em relação ao ano anterior.

Durante o anúncio, transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador lembrou da importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes: “Um bom resultado no Enem significa uma boa oportunidade de entrar na universidade que a pessoa quer. É uma grande oportunidade de se preparar sem custos. A educação é instrumento de geração de oportunidades. Ampliação dessas vagas mostra a preocupação do governo em incluir cada vez mais pessoas nas universidades”.

Casagrande também destacou os investimentos que vêm sendo realizados pelo Governo do Estado na área da Educação: “Estamos desde o ano passado fazendo um trabalho de fortalecimento da infraestrutura de tecnologia nas escolas, que a pandemia tornou ainda mais necessário. Também estamos fazendo investimentos robustos na infraestrutura em muitas escolas, com construção de novas unidades, reformas, ampliação e área de esportes. O investimento é muito robusto e importante para termos as condições adequadas de ensino.”

O curso estará disponível de forma on-line, por meio do programa EscoLAR, com aulas transmitidas ao vivo de forma síncrona, permitindo a interação entre alunos e professores. Os estudantes poderão optar por assistir às aulas presencialmente na escola, ou em suas casas na modalidade on-line.

Vitor de Angelo destacou a nova metodologia de oferta. “No site do Programa Escolar terá o conteúdo do Pré-Enem, além das aulas on-line, ao vivo, que serão ministradas duas vezes por semana, podendo haver uma interação entre aluno e professor. O Enem é uma avaliação que dá acesso ao Ensino Superior, oportunizando aos jovens a possibilidade de se prepararem para o Exame. No ano passado, um terço dos estudantes que cursaram o Pré-Enem foram aprovados no Ensino Superior”, pontuou o secretário.

Inscrições

O edital que estabelece as normas e procedimentos será publicado no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (19). O período de inscrição será realizado entre 19 e 25 de fevereiro.

Podem se inscrever os estudantes da 3ª sériedo Ensino Médio, matriculados no Ensino Regular; no Integrado à Educação Profissional (EMI); nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA); nos Centros e Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA/NEEJA), no ano de 2021; e os concludentes da 3ª etapa da EJA do ano de 2020.

Para a classificação do candidato serão considerados os seguintes critérios: ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ou equivalente, em escola pública; ter cursado todo o Ensino Médio, ou equivalente, em escola pública; ser cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CADúnico); e residir em região atendida pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Também será considerada a reserva de vagas que obedecerá a distribuição de 30% para pretos, pardos e indígenas (PPI), 10% para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para concludentes da EJA Ensino Médio 2020.

Dúvidas: entrar em contato com a Gerência de Ensino Médio, pelo telefone (27) 3636-7850.