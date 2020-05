Espírito Santo é primeiro lugar em transparência dos dados do Coronavírus

7 de Maio de 2020

O Espírito Santo é o estado mais transparente na divulgação dos dados referentes ao novo Coronavírus (Covid-19) no Brasil. É o que mostra o 6º boletim elaborado pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR), divulgado nesta quinta-feira (07). O ranking, que inclui todos os estados e o Governo Federal, é atualizado semanalmente. Para ver o relatório completo, acesse o link: https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/Transparencia-Covid19_Boletim_6.pdf

O Estado, que já ocupava a terceira posição nas últimas avaliações, com nível de transparência classificado como alto, chegou ao 1º lugar ao passar a divulgar boletim diário com o número de leitos ocupados e a apresentar dados sobre a ocorrência de outras doenças respiratórias. A pontuação do Espírito Santo passou de 93 a 98 (de um máximo de 100 pontos).

A nota obtida mostra a rápida e constante evolução da transparência dos dados no Estado, que inicialmente havia sido enquadrado na categoria opaca, na avaliação realizada no dia 9 de abril. Em apenas uma semana, o Espírito Santo passou a ocupar o topo da escala, ficando entre os estados mais transparentes; e agora, menos de um mês depois, assume o primeiro lugar.

“A melhor forma de explicar a importância da transparência para o combate à pandemia é justamente o lema usado pela entidade avaliadora: dados abertos ajudam a salvar vidas. A informação livre e sem obstáculos é o ponto de partida para pesquisadores, mídia, sociedade civil e para o próprio cidadão. Todos esses atores podem, de alguma forma, ajudar. Mas precisam ter informações íntegras, atualizadas e acessíveis”, destaca o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.

Para que o resultado fosse alcançado, foi desenvolvido o Painel Covid-19, em parceria entre o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest), a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) foi fundamental.

O Painel – que pode ser acessado no link https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es – é uma ferramenta interativa que traz informações em tempo real sobre a doença no Estado. No Painel é possível acompanhar o número de notificações, de casos confirmados, em investigação, pacientes curados e de óbitos. Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, além de faixa etária, sexo e comorbidades. Os dados podem ser filtrados e organizados por categoria e também estão disponíveis para download em formato aberto.

Como é feita a avaliação

A OKBR, também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na implementação e na defesa da transparência dos dados públicos.

O Índice de Transparência da Covid-19 da OKBR avalia a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia, publicados pela União e pelos estados em seus portais oficiais. A análise é composta de três dimensões: conteúdo, granularidade e formato. Cada dimensão é constituída por um conjunto de aspectos avaliados separadamente, aos quais são atribuídos diferentes pesos para a elaboração da nota de zero a 100.

No item conteúdo, a avaliação leva em conta a diversidade de informações disponibilizadas, como o perfil detalhado dos pacientes (gênero, idade, doenças pré-existentes). Já em granularidade é analisado o detalhamento geográfico das informações, os microdados da situação por municípios e bairros. E a categoria formato leva em conta a facilidade de visualização do conteúdo, a apresentação de séries históricas e a disponibilização do formato dados abertos.