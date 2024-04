ESPORTES | Vôlei capixaba faz dobradinha no Chile

Foram campeã e vice, duas das quatro duplas capixabas que viajaram ao Chile, no último final de semana para disputar o Torneio Master Internacional, em Santiago. Aline e Alessandra derrotaram Magda e Lili na grande final e ficaram no topo do pódio.

Aline e Alê atropelaram todas as adversárias e saíram invictas da competição, sem perder nenhum set das seis partidas disputadas em três dias. Deixando para trás três duplas chilenas e outras três brasileiras. “Só temos a agradecer ao nosso técnico Marcão, que corrigiu nossas fraquezas e nos fez evoluir nos nossos pontos fortes”, disseram.

O vice-campeonato foi igualmente batalhado por Lili e Magda, que só perderam para as colegas já bastante conhecidas do Centro de Treinamento MVK Voleibol. As quatro, ou melhor, as oito atletas capixabas treinam juntas no CT que fica na Praça dos Namorados, em Vitória.

O treinador das jogadoras, Marcos Vinícius Klippel – o Marcão, atribui o resultado do seu time ao esforço das esportistas. “Todas elas se dedicam muito nos treinos. É um grande orgulho que temos de todos os resultados alcançados lá fora”, afirmou.

Também do Espírito Santo, participaram da competição Tatá e Bel; Carla e Ângela, além de outras duas duplas brasileiras representando Recife e Brasília, sendo que esta última ficou com a terceira colocação, deixando o pódio chileno todo verde e amarelo.