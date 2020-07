Estado recebe mais 59 respiradores pulmonares nessa quarta-feira (22)

O Governo do Estado recebeu, nessa quarta-feira (22), 59 novos respiradores pulmonares que auxiliarão no reforço à rede hospitalar para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). Desses, 10 foram adquiridos pelo Estado da empresa nacional Novitech Comercio e Serviços Ltda, com valor de investimento de R$ 70.000,00 a unidade, referente à compra de 30 respiradores. Todos já foram entregues ao Estado. O Governo do Espírito Santo, até o momento, já adquiriu 460 ventiladores pulmonares para assistência hospitalar capixaba diante da pandemia.

Outros 49 equipamentos foram encaminhados pelo Ministério da Saúde e destinados a municípios capixabas, sendo 25 unidades menos complexas, voltadas aos transportes, e 24 destinados às Unidades de Terapia Intensiva. Somado a essa nova entrega, o Ministério já encaminhou 129 respiradores ao Espírito Santo. Os municípios contemplados com esse novo envio são: Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Ecoporanga, Ibatiba, Iconha, Itarana, Iúna, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Sesa faz doações de materiais para o cuidado do idoso

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) filantrópicas do Espírito Santo começaram a receber, a partir desta quarta-feira (22), cerca de 65 mil itens destinados à proteção e higienização do idoso. Uma doação realizada pela Secretaria da Saúde, por meio da área da Saúde da Pessoa Idosa da Sesa, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo(Ufes).

Foram selecionadas 41 instituições filantrópicas de atendimento à pessoa idosa, que contemplam as quatro regiões de saúde do Estado. Foram destinadas cerca de 60 mil máscaras cirúrgicas e cinco mil litros de álcool 70% líquido, sendo 500 litros do projeto “Anti Sépticos” do Departamento de Farmácia da Ufes e 4.500 litros da Sesa.

“Todas nossas ações estão sendo voltadas a um trabalho sinérgico e responsável, para que possamos proteger a nossa população idosa dessa temida pandemia”, salientou a referência técnica da Saúde da Pessoa Idosa, Lucimar Ventorin.