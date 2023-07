Estrada de Domingos Martins vai ganhar investimentos, por iniciativa de Gandini

today7 de julho de 2023 remove_red_eye72

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do deputado que permite a estadualização, o primeiro passo para garantir as melhorias no trecho de 4,8 kms, que irá beneficiar os moradores de Paraju, Perobas e Ponto Alto

A Assembleia Legislativa aprovou, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 585/2023, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada que liga o distrito de Paraju, comunidade de Perobas, ao distrito de Ponto Alto, na Rodovia ES-368.

Com a decisão, tomada na quarta-feira (5), o trecho de 4,8 quilômetros passará a ser administrado pelo governo do Estado, que ficará responsável por todas as despesas de construção e de manutenção (investimentos e custeio), bem como todos os passivos ambientais e questões jurídicas.

“Agradeço a todos os deputados por terem aprovado o projeto. É um trecho importante. A cidade de Domingos Martins está crescendo economicamente e este é o primeiro passo para dar mais facilidade, rapidez e segurança no transporte dos produtos agrícolas, beneficiando o homem do campo e garantindo alimentos mais fresquinhos na mesa do capixaba”, declarou Gandini.

De acordo com o parlamentar, pela estrada transitam o transporte de cargas, linhas de ônibus, agricultores que escoam a sua produção, estudantes, visitantes do agroturismo, dentre outros. A falta de manutenção constante no trecho foi um dos principais fatores que levaram o deputado a propor a estadualização. O pedido partiu do morador de Domingos Martins Deyvid Hehr.

Durante a votação, Gandini declarou em plenário que a proposta apresentada tinha o aval do governo, que irá tomar as iniciativas necessárias para garantir a manutenção do trecho.

A estrada em questão é de extrema importância para a população do distrito de Paraju, comunidade de Perobas e distrito de Ponto Alto, no município de Domingos Martins, e região.

foto divulgação