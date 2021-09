Estradas rurais de Piúma começam a receber pavimentação com Revsol

today16 de setembro de 2021 remove_red_eye47

As comunidades rurais de Piúma começaram, nesta semana, os serviços de pavimentação com aplicação de Revsol nas principais estradas da região, visando a melhoria da infraestrutura e facilitando a vida do homem do campo.

Estes serviços estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). A aplicação de Revsol começou a ser feita no trecho localizado após a ponte do Orobó, em direção às comunidades de São João de Ibitiba e Itinga, e, também, no trecho antes da ponte, em direção ao bairro Monte Aghá II.

O Revsol é um produto sustentável, apropriado para melhoria da pavimentação das estradas rurais. Segundo a SEMAP, nesta primeira etapa de aplicação estão os pontos de atolamento dessas estradas. “Logo depois, serão priorizados os pontos críticos do Recanto dos Índios, Estrada Velha, Nossa Senhora de Aparecida e Santa Rita”, disse o Secretário Municipal de Agricultura Fábio Oliveira.



Ainda de acordo com o Secretário, a meta é que, até o final da atual gestão, seja realizada a aplicação do produto nos 50 km de estradas vicinais do interior de Piúma. O material de Revsol vem através do Novos Caminhos, que é um Programa de Cooperação Socioambiental entre a ArcelorMittal Tubarão e os Poderes Públicos.



Essas melhorias no interior do município vai facilitar a trafegabilidade das estradas vicinais, proporcionando melhoria na qualidade de vida das famílias rurais, incremento de valor às propriedades e o desenvolvimento do turismo rural.