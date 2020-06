Estudo mostra ascensão de três cidades brasileiras a metrópoles

today28 de junho de 2020 remove_red_eye83

Campinas, em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, e Florianópolis, em Santa Catarina, passam a ser agora metrópoles brasileiras. Dessa lista, Campinas é a única cidade que alcança o status sem ser capital de um estado.

O resultado é fruto de pesquisa com dados do IBGE de 2018, divulgados na quinta-feira (25). Um levantamento é feito a cada dez anos para definir a hierarquia dos centros urbanos e delimitar as regiões de influência das cidades. O estudo também verifica o deslocamento feito, em média, pelos brasileiros na busca de bens e serviços.

Os dados também podem ser aproveitados para sinalizar ao governo federal onde implantar unidades administrativas de órgãos públicos, por exemplo, ou instalação de filiais de empresas.

O levantamento também revela que 32 cidades de 12 estados subiram ao nível hierárquico de capitais regionais, com destaque para os estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia.



Fonte Brasil 61