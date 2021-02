Ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel, vai assumir Secretaria de Governo do ES

Foi anunciado nesta quinta-feira (25) que o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel, vai assumir a Secretaria de Governo do Estado do ES no lugar de Tyago Hoffmann que, segundo informações, ele vai assumir uma “supersecretaria”.

Gilson Daniel também é presidente estadual do Podemos e atual presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).