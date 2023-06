Falamansa lança o single “Xote Bom” – um convite bem-humorado para dançar e refletir

O novo single da Falamansa é um manual para ensinar as novas gerações a dançarem um xote. Um convite para experimentar novas ideias e sensações

A Falamansa lança a música “Xote Bom”, convidando as pessoas a dançarem “coladinhos” e refletirem, de forma leve e divertida, sobre algumas letras de músicas atuais que giram em torno de um único tema – “sentar”.

A banda gosta de lançar músicas e novidades nessa época de Festa Junina, uma das datas culturais mais queridas pelos brasileiros e tão importante para o grupo que viaja por todo o país. Além de ouvir nas plataformas de música, é um convite para o público que for aos shows e ‘arraiás’ dançar um xote com a Falamansa.

A música inédita foi composta por Tato, vocalista da banda que também é formada por Dezinho, no triângulo e percussão, Alemão, na zabumba, e Valdir do Acordeon.

“Escrevi ‘Xote Bom’ no intuito de fazer uma música bem a cara da banda, com melodia fácil e no ritmo do xote, que é a nossa assinatura, mas sempre com uma mensagem a mais, para fazer as pessoas refletirem. E essa crítica bem-humorada, dessa vez, acabou caindo em cima de algumas músicas de hoje em dia, que só pedem pra ‘sentar’”, conta Tato.

Breve histórico Falamansa

A Falamansa conquistou o país com sua música contagiante, o ritmo dançante do forró, do xote, do baião e a alegria das letras. A banda se reuniu em São Paulo no Festival de Música do Mackenzie em 1998, começou a se apresentar nas casas paulistanas e rapidamente conquistou o público jovem com o forró universitário, e começou a escrever uma história de sucesso que se espalhou pelo Brasil e pelas gerações que lotam os shows e acompanham a banda em suas apresentações por todo o país.

