Fames realiza Master Class de Choro

16 de março de 2020

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) realiza, no próximo dia 31 de março, um Master Class de Choro, com o violonista Wellington Monteiro e o flautista Josias Nunes. O evento acontece na Sala de Concerto Alceu Camargo, nas dependências da Fames, no Centro de Vitória, das 15h às 17h, e é aberto a todos os interessados no estilo musical brasileiro.

De acordo com o professor da Fames Nelson Gonçalves Jr, coordenador do master class, o Choro é uma das mais importantes manifestações artísticas genuinamente brasileiras e vem conquistando adeptos de todas as idades. “Estamos avançando no ensino da Música Popular no Estado e a vinda de profissionais gabaritados sempre traz novos horizontes e possibilidades”, afirma Gonçalves.

Os instrutores Wellington Monteiro e Josias Nunes formam um duo que apresenta clássicos do choro e composições autorais por meio da flauta e do violão de sete cordas.

Wellington Monteiro é produtor e professor de música formado pelo Conservatório Brasileiro de Música. Tem se destacado em shows e workshops pelo Brasil e exterior, como no Festival Internacional de Choro de Paris, e na Universidade de Córdoba (Argentina).

Josias Nunes é natural de Três Rios e fixou sua carreira musical no Rio de Janeiro, trabalhando com grandes nomes da música brasileira, como: João Nogueira, Roberto Ribeiro, Sivuca, Trio Nordestino, dentre muitos outros. Integrou as Orquestras Tabajara, Cipó, Tupi, trabalhou no Oba Oba do Sargenteli e no grupo Chapéu de Palha. Atualmente, se dedica ao seu primeiro CD.

Durante o encontro, os alunos poderão aprofundar o conhecimento em assuntos, como: interpretação, leitura, tipos de sonoridades, ornamentos utilizados, fraseados e outras técnicas do Choro.

Serviço

Master Class de “Choro”

Com: Wellington Monteiro e Josias Nunes

Data: 31 de março

Horário: 15 horas

Local: Sala de Concerto Alceu Camargo (Fames) – Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória.

Gratuito e aberto à comunidade