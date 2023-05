Feira dos Municípios de volta: reunião dia 09 de maio será no Céu das Artes, em Anchieta

today5 de maio de 2023 remove_red_eye26

A Feira dos Municípios está de volta. O evento, que teve sua primeira edição nos anos de 1970, enfim volta após mais de 10 anos de hiato. Por muitos anos, a feira esteve no calendário oficial dos capixabas e, este ano, retorna para divulgar as potencialidades dos municípios capixabas.

As informações sobre o retorno da Feira foram repassadas aos municípios em duas reuniões regionais, a primeira ocorrida na manhã de terça-feira (02), no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) do município de Aracruz, e contou com a presença de representantes dos municípios da Região Turística do Verde e das Águas, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e representantes da Dupla, empresa responsável pela organização do evento.

A segunda reunião aconteceu na tarde dessa quarta-feira (03), no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do município de Santa Teresa, e contou com a presença de representantes da Região Turística dos Imigrantes, além de representantes do Senac, Amunes, Aderes e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

O secretário de Estado do Turismo do Estado, Weverson Meireles, comentou sobre o retorno da Feira. “A Feira dos Municípios é uma oportunidade de as cidades apresentarem suas potencialidades e oportunidades, além de empreendimentos e atrativos turísticos para investidores, imprensa e todos os frequentadores do evento. O capixaba está com saudade da feira dos municípios e sua importância”, comentou.

Weverson Meireles também ressaltou o desejo do governador do Estado, Renato Casagrande, em viabilizar o retorno do evento. “O retorno da feira foi idealizado pelo governador Renato Casagrande, que entende a importância do evento para colocar os municípios na vitrine para a busca de investimentos e desenvolvimentos das regiões”, afirmou o secretário.

O presidente da Amunes e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, disse que o retorno da Feira dos Municípios é aguardado com entusiasmo pelos gestores municipais e por toda a população. Ele destacou a participação dos prefeitos nos dois encontros já realizados em Aracruz e Santa Teresa.

“Destaco e agradeço o envolvimento dos prefeitos neste momento de preparação e planejamento para a Feira dos Municípios, um dos eventos mais memoráveis do Estado, que dá a oportunidade de cada região apresentar seus potenciais e seus diferenciais turísticos, culturais e econômicos. Ao longo das próximas semanas, vamos continuar os encontros para contemplar todas as regiões turísticas do Espírito Santo”, ressaltou Luciano Pingo.

Para o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, a retomada da Feira dos Municípios é de extrema importância para os empreendedores que estão localizados nas mais diversas regiões do Estado. “Essa é uma grande oportunidade para que os municípios possam apresentar tudo o que tem de melhor, tanto pelo lado da gastronomia quanto pelo cultural. Esse, com certeza, vai proporcionar aos empreendedores a possibilidade de divulgar e vender seus produtos. É uma ação que conecta tudo o que tem de melhor em cada município com o público da Região Metropolitana”, afirmou Hugo Tofoli.

Sobre a Feira

A Feira dos Municípios 2023 será no Pavilhão de Carapina, no município da Serra, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro de 2023. O objetivo principal da Feira é destacar os pontos positivos de cada município do Espírito Santo, apresentando-os ao público de uma forma que valorize suas potencialidades econômicas, seus atrativos turísticos, as produções locais e a cultura de cada um.

A feira será organizada a partir de três eixos centrais. São eles: Negócios, que envolve a economia local de cada município; Cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município.

Nas reuniões, Fabrício Magnoni, da empresa Dupla, fez a apresentação técnica da feira, exibindo aos presentes a planta baixa do evento. Segundo Magnoli, a Feira contará com dois palcos e um coreto, com apresentações musicais e culturais, praça de alimentação com 2.340 metros quadrados para a comercialização exclusiva de cervejas artesanais capixabas.

Em outro momento, Magnoli falou aos presentes sobre a organização dos estandes de cada município na feira. Os estandes contarão com um espaço de 18 metros quadrados e estarão agrupados por regiões turísticas. Além disso, dentro do espaço de cada região haverá um espaço para degustação, onde os visitantes podem degustar a produção local de cada região.

Nas reuniões, também foi definido o prazo para que os municípios que desejam participar da Feira confirmem a presença, que é até o dia 23 de junho. A meta dos organizadores é ter a participação de 100% dos municípios.

Santa Teresa

Na reunião realizada em Santa Teresa, além das informações que também foram debatidas em Aracruz, o secretário do Turismo Weverson Meireles apresentou as ações da Secretaria do Turismo (Setur), incluindo editais de evento e fomento regional, Mapa do Turismo 2023 e os programas de capacitação.

Em outro momento, ocorreu a apresentação do secretário de Turismo da cidade de Goiás, que tem o mesmo nome do Estado, Rodrigo Borges Santana. Ele foi, inclusive, o secretário que transformou o munícipio, que não tinha investimentos no turismo, em patrimônio mundial da Unesco e uma das cidades mais procuradas por turistas de Goiás. Rodrigo Santana apresentou aos presentes o plano municipal da cidade de Goiás, além de como a criação da Instância de Governança na região do município goiano foi bem sucedida.

Próximas reuniões

As reuniões do dia 02 e 03 de maio foram efetuadas para as duas regiões turísticas do Estado, mas o objetivo dos organizadores da Feira é que 100% dos municípios capixabas participem do evento. Para viabilizar essa participação, foram agendadas reuniões com representantes das outras Regiões Turísticas do Espírito Santo, que acontecerão nas seguintes datas:

Serviço:

09/05 – Região Turística da Costa e da Imigração ADETURCI

Horário: 9 horas.

Local: Céu das Artes, em Anchieta, Rodovia do Sol, bairro Guanabara.

09/05 – Região Turística Sul Capixaba dos Vales e do Café

Horário: 16 horas.

Local: Mercado Regional, Centro de Muqui.

15/05 – Região Turística do Caparaó Capixaba

Horário: 13 horas.

Local: Auditório do IDAF, Alegre.

17/05 – Região Turística Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras

Horário: 13 horas.

Local: Auditório Anton Fleishmann, Vila Pavão.

18/05 – Região Turística Doce Terra Morena

Horário: 16 horas.

Local: CRAS de Montanha.