Feira Sabores da Terra começa no próximo dia 26 na Praça do Papa

today18 de novembro de 2020 remove_red_eye27

A Feira Sabores da Terra, voltada para o agronegócio, começa no próximo dia 26 e vai até o dia 28 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória. O evento é gratuito e vai possibilitar ao visitante fazer um tour gastronômico e cultural pelas belezas do Espírito Santo.



Para que isso aconteça, a Agência de Desenvolvimentos das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e a Curadoria da feira selecionaram os empreendedores que vão participar do evento. Ao todo, são 715 empreendedores, em sua maioria, da Agricultura Familiar, mas também da Economia Solidária, Microempreendedor Individual (MEI) e do Artesanato Capixaba. Produtos, como queijo artesanal, fruticultura, flores, café, cachaça, mel, artesanato, entre outros, serão expostos no evento.

A feira será aberta ao público no próximo dia 26, às 16 horas, e segue funcionando até as 22 horas. Esse horário se repete na sexta-feira (27). Já no sábado (28), a feira abre às 10 horas e vai até as 22 horas.

Segundo o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, a Feira Sabores da Terra vai ocorrer seguindo todas as normas sanitárias estabelecidas na Portaria Nº 198-R, de 03 de outubro de 2020, da Secretaria da Saúde (Sesa), que normatiza as regras aplicadas em eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, além de sociais, entre outros, proporcionando segurança para os empreendedores e visitantes.



“A retomada das feiras comerciais, neste momento, é de extrema importância para os empreendedores dos segmentos que atendemos, pois vai oportunizar a comercialização de seus produtos. Porém, a feira não é importante somente para a venda, mas também uma forma de divulgar os produtos. É um espaço de comercialização, divulgação e fortalecimento do pequeno negócio”, afirmou o diretor técnico da Aderes.

Saiba mais

1- Lista Definitiva Agronegócio – Edital nº 11-2020 – Sabores da Terra Download

2- Lista Definitiva Entidades Artesanato – Edital nº 11-2020 – Sabores da Terra Download

3- Lista Definitiva Artesanato individual – Edital nº 11-2020 – Sabores da Terra Download

4- Lista Definitiva MEI– Edital nº 11-2020 – Feira Sabores da Terra Download



5- Lista Definitiva Economia Solidária – Edital nº 11-2020 – Feira Sabores da Terra Download

Serviço

A Sabores da Terra acontece de 26 a 28 de novembro, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória.

Horários de funcionamento: quinta e sexta-feira, das 16h às 22h.

Sábado: das 10 às 22h.