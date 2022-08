Festa do Café em São Lourenço, em Anchieta, neste domingo, 21

A comunidade de São Lourenço, no interior de Anchieta, realiza no próximo domingo, dia 21, a 10ª Festa do Café. A programação está recheada de atrações musicais.

Às 11h acontece um almoço comunitário ao som de Ney da Vila e Eraldo. Em seguida acontece a chegada de uma cavalgada vinda de Itapeúna.

O grande momento da festa é o show com Os Gargantas de Ouro, às 14h. Em seguida tem show com Tropical Brasil e com Eduardo Juriatto e Banda.