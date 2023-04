FESTA DO TRABALHADOR | Iconha vai ferver no próximo final de semana, confira a programação

No próximo final de semana, dias 29 e 30 de abril, a cidade de Iconha vai ferver com a Festa do Trabalhador que será realizada na área de eventos da ASCAMES.

No sábado, 29 de abril, a ASCAMES abre os portões às 21h com o cantor Patrick Longhi, além de DJ e o show nacional da dupla Carlos & Jader. Para entrar basta levar 1Kg de alimento.

Já no domingo, 30, a abertura dos portões será às 20h com shows de Thialys & Melina, o fenômeno Alemão do Forró e finalizando com Musical Prateado.

Pontos de vendas

Iconha: Papelaria Letícia

Iconha: Loja Devone

Iconha e Piúma: Speed Phone

Vargem Alta: Parteli Modas

Rio Novo do Sul: Destak Veículos

Itaoca: Drogaria El-Shaday

Anchieta: Pitanga Multimarcas

Alfredo Chaves: Ponto Útil Papelaria

Mais informações (28) 9 9979-9068.