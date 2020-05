Festa Nacional de São José de Anchieta 2020 poderá ser acompanhada de casa

today29 de Maio de 2020 remove_red_eye19

Celebrar a festa do santo apóstolo e padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, em tempos de pandemia exige de nós respostas novas para um novo tempo. Por isso, o anúncio da Festa Nacional de São José de Anchieta é um convite para a experiência de levar Anchieta para dentro da sua casa por meio da programação religiosa e cultural que será online.

Neste ano, toda a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta foi reconfigurada diante do novo cenário mundial e das exigências de segurança e saúde da comunidade científica e das autoridades sanitárias. De 30 de maio a 09 de junho, serão 11 dias de uma programação especial e acontecerão 7 transmissões diárias ao vivo durante os dias da novena que incluem momentos de oração, de história e de apresentação da obra de São José de Anchieta.

Nas lives das 9h será possível fazer um tour virtual pelo Santuário de Anchieta, a histórica igreja construída e inaugurada pelo próprio Anchieta no ano de 1590. Às 15h, aprofundar a leitura de importantes textos da literatura nacional escritos pelo Poeta da Virgem Maria, José de Anchieta, o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta do Brasil.

Os momentos de oração estão divididos em três horários: do amanhecer ao pôr do sol, para favorecer uma experiência oracional com São José de Anchieta e Nossa Senhora. Às 6h com a oração da manhã, ao meio dia será rezado o Angelus com o tocar dos sinos no campanário do Santuário, às 18h a oração do terço e a partir das 19h, a Missa e a Novena em preparação para a solenidade de São José de Anchieta, que será no dia 09 de junho, encerrando o evento.

São José de Anchieta vai ao encontro das famílias do município de Anchieta

No dia 31 de maio, domingo, a relíquia de São José de Anchieta sairá pelas ruas do município que leva seu nome e conserva seu Santuário. Uma forma de ir ao encontro daqueles que respeitam o isolamento social como um testemunho de amor ao próximo. Uma manifestação de proximidade e gratidão à acolhedora população desse município que neste ano sentirá a ausência dos peregrinos e reforçar a decisão de que cuidar do outro é um testemunho de amor à Jesus Cristo.

Uma participação exclusivamente on-line

É preciso ressaltar que todas as atividades acontecerão nas áreas que integram o Santuário Nacional de São José de Anchieta porque este é o lugar que conserva parte importante da prática religiosa da vida de um santo. Trata-se de uma condição para possibilitar às pessoas que nos acompanham nas mídias sociais a experiência de se sentirem próximas deste lugar santo. Portanto, todos são convidados a uma participação exclusivamente on-line, mesmo quem está próximo.

Mídias sociais

Siga o Santuário Nacional de Anchieta nas Redes Sociais.

Instagram e Facebook: @santuariodeanchieta

YouTube: TV Santuário de Anchieta



FESTA NACIONAL DE SÃO JOSE DE ANCHIETA | APÓSTOLO E PADROEIRO DO BRASIL

Tema: Em tempos de Pandemia: Ver, sentir, cuidar.

Programação

30/05: 19 h – Abertura da Festa a Celebração da Luz – Lucernário



31/05: 16 h – Saída da Relíquia pelas ruas de Anchieta

19 h – Início da Novena



01 a 08/06: 19h – Novena e Missa

09/06: 19 h – Missa da Festa Nacional de São Jose de Anchieta

Transmissões ao vivo pelas mídias sociais | Participação on-line

De 01 a 09 de junho

06 h – Oração da Manhã

09 h – Momento do Santuário – Cada dia será visitado e apresentado um monumento do Santuário

12 h – A hora do Angelus – Tocar dos Sinos

15 h – Poema da Virgem Maria e outros escritos de S. José de Anchieta.

18 h – Terço

19 h – Novena e Missa

20 h – Apresentações Variadas