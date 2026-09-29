Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 28ª edição com gastronomia e show de Zé Geraldo
Evento acontece de 9 a 18 de outubro, em Iriri, Anchieta, com entrada gratuita, mais de 30 expositores e cerca de 50 opções de pratos à base de frutos do mar
Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do Espírito Santo está de volta. O Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à sua 28ª edição e promete movimentar Iriri, em Anchieta, entre os dias 9 e 18 de outubro de 2026.
Com entrada gratuita, área coberta e programação para toda a família, o festival reúne gastronomia, música, cultura, atividades esportivas e atrações para o público infantil. A organização espera receber cerca de 100 mil pessoas durante os dez dias de evento.
Realizado pela Associação Iriri Vivo, o festival já faz parte do calendário turístico e gastronômico de Anchieta e, nesta edição, contará com mais de 30 expositores e aproximadamente 50 opções de pratos.
Gastronomia é a grande atração
Para quem gosta de frutos do mar, o festival promete uma verdadeira viagem pelos sabores do litoral capixaba.
O público poderá encontrar pratos como paella de frutos do mar, moquecas de peixe, camarão, cação e sururu, feijoada de frutos do mar, arroz de polvo, arroz de lula, lagosta, mariscada, bobó de camarão e escondidinho de camarão com banana-da-terra.
Também estarão no cardápio opções como hambúrguer de camarão e polvo, bacalhau com grão-de-bico, talharim ao vôngole, além de diferentes preparações com peixes, como salmão grelhado, torta, quibe, lasanha, escalope e suflê de peixe desfiado.
Além dos pratos com frutos do mar, os visitantes encontrarão porções, comida japonesa, sorvetes e outras opções gastronômicas, além dos produtos oferecidos pelos demais expositores.
O festival também contará com variedade de chopes artesanais e drinks.
Chefs comandam aulas-show
A programação gastronômica terá ainda aulas-show com chefs convidados.
A abertura acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 19h, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires, que vão preparar uma paella à marinheira, considerada um dos pratos-símbolo do festival.
Durante os dias seguintes, outras receitas serão apresentadas ao público, incluindo preparações com frutos do mar, doces e pratos que valorizam ingredientes e referências da culinária capixaba.
No dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a programação gastronômica ganha uma atração especial para os pequenos: a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita ensinarão a preparar minicookies com gotas de chocolate.
Zé Geraldo é atração nacional
Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no sábado, 10 de outubro.
A noite começa às 19h, com a abertura oficial do festival. Às 20h, o palco recebe Serginho Oliveira, conhecido como “o cantor de mil vozes”.
Mais tarde, às 23h, será a vez do cantor Zé Geraldo, que fará o grande show nacional desta edição.
A apresentação terá entrada gratuita.
Música e cultura durante dez dias
Além da atração nacional, o festival terá uma programação musical diversificada com artistas e bandas regionais.
Entre os nomes anunciados estão Banda Frequency, Banda Mundo e Cia, Jana Santos e Banda, Gabriel Rezende, Wender Dalton e Banda, Paulinho Bolzan e Banda, Wavila e Banda, Banda Flor de Cactus e Ostenta Samba.
Também estão previstas apresentações de Cadu Caruzo, cover do Cazuza, e da Orquestra Amigos do Violão.
A programação cultural inclui ainda apresentações de Nonna Adélia, Jongo Mirim, Jongo São Benedito e Bloco Afro Baobá.
Programação para toda a família
O festival também reserva espaço para as crianças. No dia 12, a programação terá a participação de Andreia Estrelinha, com contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais, brincadeiras e distribuição de pipoca e algodão-doce.
Ainda no dia 12, será realizada uma santa missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.
Para os amantes do esporte, a Praia da Areia Preta, próxima à lagoa, recebe nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h às 17h, a primeira etapa do Circuito de Beach Tennis.
Estrutura e entrada gratuita
Para receber o público, o festival contará com área coberta, espaço de alimentação com mesas e cadeiras, banheiros, área infantil e segurança.
A entrada será gratuita durante todos os dias, incluindo os shows.
O encerramento da 28ª edição está previsto para domingo, 18 de outubro, às 22h, após dez dias de programação gastronômica, cultural e musical.
Mais informações sobre horários e atrações podem ser acompanhadas pelo perfil @iririvivo, no Instagram.
PROGRAMAÇÃO
09/10 – Sexta-feira
17h – Abertura do evento
19h – Aula-show com o prato-símbolo do evento: paella à marinheira, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
20h – Show com Banda Frequency
22h30 – Show com Banda Mundo e Cia
01h – Encerramento do evento
10/10 – Sábado
08h às 17h – 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa
12h – Abertura do evento
12h30 – Aula-show com a chef Núbia Barcelos. Prato: Macarrão de Juçara à Moda Capixaba (com frutos do mar)
13h30 – Show com Jana Santos e Banda
16h30 – Apresentação cultural com Nonna Adélia
19h – Abertura oficial do evento, com autoridades, patrocinadores e associação
20h – Show com Serginho Oliveira, o cantor de mil vozes
23h – Grande show nacional com Zé Geraldo
01h – Encerramento do evento
11/10 – Domingo
08h às 17h – 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa
12h – Abertura do evento
13h – Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: Banoffee
14h – Show com Gabriel Rezende
19h – Aula-show com a chef Suzy Ferreira. Prato: arroz de mariscos, homenagem a algumas marisqueiras de Inhaúma e Iriri
20h – Show com Wender Dalton e Banda
22h30 – Show com Cadu Caruzo, cover do Cazuza
01h – Encerramento do evento
12/10 – Segunda-feira
12h – Abertura do evento
12h30 – Aula-show infantil com a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita. Receita: minicookies com gotas de chocolate
13h – Momento lúdico com Andreia Estrelinha: contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais e brincadeiras. Distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças
16h – Apresentação cultural Jongo Mirim
17h – Santa missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, com o Pároco Padre Luiz Antônio
19h – Show com Paulinho Bolzan e Banda
21h30 – Show com Wavila e Banda
00h – Encerramento do evento
13/10 – Terça-feira
18h – Abertura do evento
19h – Aula-show com a chef Aline Peruzzi. Prato: found de talharim
19h30 – Show com Cristian Godoy
22h – Show com Luiz Show
00h – Encerramento do evento
14/10 – Quarta-feira
18h – Abertura do evento
19h – Aula-show com a chef Ivane Rezende. Prato: risone ao molho de tomate e camarão
19h30 – Show com Gustavo Ribeiro
21h30 – Show com Banda Nabrasi e suas águias
00h – Encerramento do evento
15/10 – Quinta-feira
18h – Abertura do evento
19h – Aula-show com o chef e professor do Senac, em homenagem ao Dia do Professor. Prato: arroz cremoso do mar às montanhas
20h – Show com Júlio França
22h – Show com Banda Big River
00h – Encerramento do evento
16/10 – Sexta-feira
17h – Abertura do evento
19h – Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires. Prato: Pérola do Mar
19h30 – Show com Banda TDG
22h – Show com Rogério Aço Doce
01h – Encerramento do evento
17/10 – Sábado
12h – Abertura do evento
13h – Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: torta de limão
13h30 – Show com Samblec
19h – Aula-show com o chef Hamilton Júnior. Prato: risoto de atum
20h – Show com Douglas Lopes e Banda
22h30 – Show com Banda Flor de Cactus
01h – Encerramento do evento
18/10 – Domingo
12h – Abertura do evento
12h30 – Show com Ostenta Samba
15h – Apresentação do Jongo São Benedito
16h30 – Apresentação do Bloco Afro Baobá
18h – Orquestra Amigos do Violão
20h – Show com Thiarlys e Melina
22h – Agradecimentos e encerramento do evento
Serviço
28º Festival Capixaba de Frutos do Mar
9 a 18 de outubro de 2026
Praça de Eventos de Iriri – Anchieta (ES)
Entrada gratuita
Mais de 30 expositores
Cerca de 50 opções de pratos
Show nacional: Zé Geraldo – 10 de outubro, às 23h
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/IRIRIVIVO, PAULO MARCOS LEITÃO