Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à 28ª edição com gastronomia e show de Zé Geraldo

today29 de setembro de 2026 remove_red_eye104

Evento acontece de 9 a 18 de outubro, em Iriri, Anchieta, com entrada gratuita, mais de 30 expositores e cerca de 50 opções de pratos à base de frutos do mar

Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do Espírito Santo está de volta. O Festival Capixaba de Frutos do Mar chega à sua 28ª edição e promete movimentar Iriri, em Anchieta, entre os dias 9 e 18 de outubro de 2026.

Com entrada gratuita, área coberta e programação para toda a família, o festival reúne gastronomia, música, cultura, atividades esportivas e atrações para o público infantil. A organização espera receber cerca de 100 mil pessoas durante os dez dias de evento.

Realizado pela Associação Iriri Vivo, o festival já faz parte do calendário turístico e gastronômico de Anchieta e, nesta edição, contará com mais de 30 expositores e aproximadamente 50 opções de pratos.

Gastronomia é a grande atração

Para quem gosta de frutos do mar, o festival promete uma verdadeira viagem pelos sabores do litoral capixaba.

O público poderá encontrar pratos como paella de frutos do mar, moquecas de peixe, camarão, cação e sururu, feijoada de frutos do mar, arroz de polvo, arroz de lula, lagosta, mariscada, bobó de camarão e escondidinho de camarão com banana-da-terra.

Também estarão no cardápio opções como hambúrguer de camarão e polvo, bacalhau com grão-de-bico, talharim ao vôngole, além de diferentes preparações com peixes, como salmão grelhado, torta, quibe, lasanha, escalope e suflê de peixe desfiado.

Além dos pratos com frutos do mar, os visitantes encontrarão porções, comida japonesa, sorvetes e outras opções gastronômicas, além dos produtos oferecidos pelos demais expositores.

O festival também contará com variedade de chopes artesanais e drinks.

Chefs comandam aulas-show

A programação gastronômica terá ainda aulas-show com chefs convidados.

A abertura acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 19h, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires, que vão preparar uma paella à marinheira, considerada um dos pratos-símbolo do festival.

Durante os dias seguintes, outras receitas serão apresentadas ao público, incluindo preparações com frutos do mar, doces e pratos que valorizam ingredientes e referências da culinária capixaba.

No dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a programação gastronômica ganha uma atração especial para os pequenos: a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita ensinarão a preparar minicookies com gotas de chocolate.

Zé Geraldo é atração nacional

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no sábado, 10 de outubro.

A noite começa às 19h, com a abertura oficial do festival. Às 20h, o palco recebe Serginho Oliveira, conhecido como “o cantor de mil vozes”.

Mais tarde, às 23h, será a vez do cantor Zé Geraldo, que fará o grande show nacional desta edição.

A apresentação terá entrada gratuita.

Música e cultura durante dez dias

Além da atração nacional, o festival terá uma programação musical diversificada com artistas e bandas regionais.

Entre os nomes anunciados estão Banda Frequency, Banda Mundo e Cia, Jana Santos e Banda, Gabriel Rezende, Wender Dalton e Banda, Paulinho Bolzan e Banda, Wavila e Banda, Banda Flor de Cactus e Ostenta Samba.

Também estão previstas apresentações de Cadu Caruzo, cover do Cazuza, e da Orquestra Amigos do Violão.

A programação cultural inclui ainda apresentações de Nonna Adélia, Jongo Mirim, Jongo São Benedito e Bloco Afro Baobá.

Programação para toda a família

O festival também reserva espaço para as crianças. No dia 12, a programação terá a participação de Andreia Estrelinha, com contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais, brincadeiras e distribuição de pipoca e algodão-doce.

Ainda no dia 12, será realizada uma santa missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Para os amantes do esporte, a Praia da Areia Preta, próxima à lagoa, recebe nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h às 17h, a primeira etapa do Circuito de Beach Tennis.

Estrutura e entrada gratuita

Para receber o público, o festival contará com área coberta, espaço de alimentação com mesas e cadeiras, banheiros, área infantil e segurança.

A entrada será gratuita durante todos os dias, incluindo os shows.

O encerramento da 28ª edição está previsto para domingo, 18 de outubro, às 22h, após dez dias de programação gastronômica, cultural e musical.

Mais informações sobre horários e atrações podem ser acompanhadas pelo perfil @iririvivo, no Instagram.

PROGRAMAÇÃO

09/10 – Sexta-feira

17h – Abertura do evento

19h – Aula-show com o prato-símbolo do evento: paella à marinheira, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires

20h – Show com Banda Frequency

22h30 – Show com Banda Mundo e Cia

01h – Encerramento do evento

10/10 – Sábado

08h às 17h – 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa

12h – Abertura do evento

12h30 – Aula-show com a chef Núbia Barcelos. Prato: Macarrão de Juçara à Moda Capixaba (com frutos do mar)

13h30 – Show com Jana Santos e Banda

16h30 – Apresentação cultural com Nonna Adélia

19h – Abertura oficial do evento, com autoridades, patrocinadores e associação

20h – Show com Serginho Oliveira, o cantor de mil vozes

23h – Grande show nacional com Zé Geraldo

01h – Encerramento do evento

11/10 – Domingo

08h às 17h – 1ª Etapa do Circuito de Beach Tennis, Praia da Areia Preta, próximo à lagoa

12h – Abertura do evento

13h – Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: Banoffee

14h – Show com Gabriel Rezende

19h – Aula-show com a chef Suzy Ferreira. Prato: arroz de mariscos, homenagem a algumas marisqueiras de Inhaúma e Iriri

20h – Show com Wender Dalton e Banda

22h30 – Show com Cadu Caruzo, cover do Cazuza

01h – Encerramento do evento

12/10 – Segunda-feira

12h – Abertura do evento

12h30 – Aula-show infantil com a chef Suzy Ferreira e os chefs mirins Bento e Anita. Receita: minicookies com gotas de chocolate

13h – Momento lúdico com Andreia Estrelinha: contação de histórias, jogos teatrais, pinturas faciais e brincadeiras. Distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças

16h – Apresentação cultural Jongo Mirim

17h – Santa missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, com o Pároco Padre Luiz Antônio

19h – Show com Paulinho Bolzan e Banda

21h30 – Show com Wavila e Banda

00h – Encerramento do evento

13/10 – Terça-feira

18h – Abertura do evento

19h – Aula-show com a chef Aline Peruzzi. Prato: found de talharim

19h30 – Show com Cristian Godoy

22h – Show com Luiz Show

00h – Encerramento do evento

14/10 – Quarta-feira

18h – Abertura do evento

19h – Aula-show com a chef Ivane Rezende. Prato: risone ao molho de tomate e camarão

19h30 – Show com Gustavo Ribeiro

21h30 – Show com Banda Nabrasi e suas águias

00h – Encerramento do evento

15/10 – Quinta-feira

18h – Abertura do evento

19h – Aula-show com o chef e professor do Senac, em homenagem ao Dia do Professor. Prato: arroz cremoso do mar às montanhas

20h – Show com Júlio França

22h – Show com Banda Big River

00h – Encerramento do evento

16/10 – Sexta-feira

17h – Abertura do evento

19h – Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires. Prato: Pérola do Mar

19h30 – Show com Banda TDG

22h – Show com Rogério Aço Doce

01h – Encerramento do evento

17/10 – Sábado

12h – Abertura do evento

13h – Aula-show com a chef Fer Braga. Sobremesa: torta de limão

13h30 – Show com Samblec

19h – Aula-show com o chef Hamilton Júnior. Prato: risoto de atum

20h – Show com Douglas Lopes e Banda

22h30 – Show com Banda Flor de Cactus

01h – Encerramento do evento

18/10 – Domingo

12h – Abertura do evento

12h30 – Show com Ostenta Samba

15h – Apresentação do Jongo São Benedito

16h30 – Apresentação do Bloco Afro Baobá

18h – Orquestra Amigos do Violão

20h – Show com Thiarlys e Melina

22h – Agradecimentos e encerramento do evento

Serviço

28º Festival Capixaba de Frutos do Mar

9 a 18 de outubro de 2026

Praça de Eventos de Iriri – Anchieta (ES)

Entrada gratuita

Mais de 30 expositores

Cerca de 50 opções de pratos

Show nacional: Zé Geraldo – 10 de outubro, às 23h

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/IRIRIVIVO, PAULO MARCOS LEITÃO