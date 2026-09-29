Rota do Inhame avança com abertura de licitação para trecho da ES-383

today29 de setembro de 2026 remove_red_eye73

A chamada Rota do Inhame, que vai ligar Castelinho, em Vargem Alta, a Vitor Hugo, em Marechal Floriano, passando pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, avançou para uma nova etapa. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou na segunda-feira (28), no Diário Oficial do Estado, o aviso de licitação para contratação dos projetos básico e executivo das obras de reabilitação e pavimentação da ES-383.

O investimento estimado no aviso oficial é de R$ 134.313.465,53, para um trecho de 23,2 quilômetros. A intervenção integra o planejamento do Governo do Estado e deverá melhorar a ligação entre a ES-164 e a BR-262, beneficiando comunidades rurais e produtores dos municípios de Vargem Alta, Alfredo Chaves e Marechal Floriano.

Conforme o prefeito Hugo Luiz, para Alfredo Chaves, a obra tem importância especial por atravessar uma região de forte produção agrícola, especialmente de inhame, além de áreas com potencial para o agroturismo.

Licitação está prevista para janeiro

A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 021/2026, registrada no processo nº 2026-99WQP. Conforme o edital, a sessão pública está marcada para o dia 7 de janeiro de 2027, às 10h.

A atual etapa é destinada à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. Portanto, a abertura da licitação não significa ainda o início das obras. Após a conclusão do processo licitatório e das demais etapas previstas, será definida a empresa ou o consórcio responsável pela elaboração dos projetos.

O trecho já passou por levantamentos, estudos e anteprojeto de engenharia contratados anteriormente pelo Estado.

Reunião pública nesta quarta (30) em Alfredo Chaves

Como parte do processo de discussão da intervenção, o DER-ES realizará uma reunião pública nesta quarta-feira (30), às 18h, no salão comunitário de São Francisco de Urânia, em Alfredo Chaves.

O encontro será realizado justamente em uma das regiões que serão diretamente atendidas pela futura intervenção na ES-383. A reunião é uma oportunidade para que moradores e representantes das comunidades acompanhem as informações sobre o projeto.

Uma ligação importante para a produção rural

A ES-383 faz a ligação entre Castelinho e Vitor Hugo e atravessa áreas rurais dos três municípios. Em Alfredo Chaves, o traçado inclui a região de São Bento de Urânia, conhecida pela produção de inhame e por suas atividades ligadas ao turismo rural.

A melhoria da rodovia deverá contribuir para o deslocamento de moradores, o transporte da produção agrícola e o acesso de visitantes às comunidades e propriedades rurais da região.

O projeto também vem sendo acompanhado por produtores e lideranças locais. O produtor rural Jandir Gratieri, que tem participado das articulações em torno da Rota do Inhame junto ao Governo do Estado, destaca a importância do avanço do projeto para a região.

Alfredo Chaves e a produção de inhame

Alfredo Chaves é reconhecido nacionalmente pela produção de inhame e possui o título de Capital Nacional do Inhame. A produção está concentrada principalmente em comunidades do interior, entre elas São Bento de Urânia.

O Inhame São Bento também possui Indicação Geográfica (IG), reconhecimento que valoriza a origem e as características do produto cultivado na região.

Com a pavimentação da ES-383, a expectativa é de que produtores tenham melhores condições para transportar a produção e que a região tenha uma ligação mais eficiente com a BR-262 e outras importantes rodovias do Estado.

ENTENDA: Rota do Inhame

Rodovia: ES-383

Trecho: Castelinho (Vargem Alta) a Vitor Hugo (Marechal Floriano)

Extensão: 23,2 quilômetros

Municípios: Vargem Alta, Alfredo Chaves e Marechal Floriano

Investimento estimado: R$ 134.313.465,53

Licitação: Concorrência Eletrônica nº 021/2026

Processo: 2026-99WQP

Reunião pública: 30 de setembro, às 18h, em São Francisco de Urânia, Alfredo Chaves

Sessão da licitação: 7 de janeiro de 2027, às 10h

Órgão responsável: Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)