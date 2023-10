Festival de Teatro vai apresentar peças gratuitas nesta terça-feira (17), em Vitória e na Serra

Segue a todo vapor a programação do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi). Nesta terça-feira (17) serão apresentados quatro espetáculos: “O menino do dedo verde”, às 14h e “Passarinheiros”, às 19h30, no Palácio da Cultura Sônia Cabral; “A sós”, às 19h30, na Estação Cidadania-Cultura e “Quem casa quer casa”, às 19h30, no Teatro do Sesi. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria de cada teatro uma hora antes da apresentação.

“O menino do dedo verde” é uma adaptação da Imprópria Trupe, da Serra, à obra de Maurice Druon. Com direção de Wellington Fernandes, a peça narra a história de Tistu, que com o seu polegar verde fazia nascer lindas flores, o que poderia ser ótimo, mas também cria uma série de confusões no mundo dos adultos, fazendo com que ele se envolvesse em várias peripécias. As aventuras do protagonista são entoadas por ritmos da cultura popular capixaba, referência que aparece também em outros detalhes da cena, como figurinos e adereços.

Já “Passarinheiros”, do Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia, de Vitória, conta a história de uma ilha chamada Cidade, onde a Lei do Cão está instaurada e tornou proibido cantar e praticar a cadeia alimentar animal. Assim, pássaros engaiolados repetem, conformados, o que ouvem de seus donos demasiadamente humanos. Enquanto isso, os gatos de rua, que não aceitam a domesticação, vivem sua autonomia como podem. Porém, o grande problema envolve a morte de um símbolo representante da liberdade: o Mané Zé Urubu da Silva.

Comédia e reflexão

O Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, propõe, em “A sós”, uma reflexão sobre as relações e o tempo e joga luz sobre uma das principais questões da vida contemporânea: como lidamos com o tempo frente a velocidade da urgência cotidiana? A montagem tem direção e dramaturgia de Danyel Sueth.

E o público que quiser dar boas gargalhadas, pode garantir o ingresso para a peça “Quem casa quer casa”, releitura de Abel Santana para a obra do dramaturgo Martins Pena, de 1845. A montagem aborda, de forma sutil e extremamente divertida, as controvérsias e confusões de uma família: Fabiana, dona da casa, anda com os nervos à flor da pele pois seu filho Sabino casa-se e, sem condições de manter seu próprio lar, leva a esposa, Paulina, uma mulher birrenta e dominadora para dentro da casa da mãe. O irmão de Paulina, Eduardo, tinha como hábito visitar a irmã e acabou se apaixonando e se casando com Olaia, filha de Dona Fabiana. Destaca-se ainda o avarento Nicolau, pai de Sabino e Olaia, um homem que só tem tempo para cuidar das coisas da igreja e que encontra na carolice uma forma de fugir das responsabilidades familiares. A confusão está armada!

O Fenatevi segue até o dia 21 de outubro e conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e ArcelorMittal por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e a LICC – Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Tem apoio do Teatro Universitário (Ufes), Palácio da Cultura Sônia Cabral, Teatro do SESI, Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, Estação Cidadania Cultura e Centro Cultural Eliziário Rangel e realização da Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta e Ratimbum Produções de Artes.

Serviço

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – Fenatevi 2023

Apresentações do dia 17/10 (terça-feira)

Peça “O menino do dedo verde”, da Grupo Imprópria Trupe

Horário: 14h

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória)

Classificação: livre

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.

Peça “A sós”, do Grupo Teatral Caparaó

Horário: 19h30

Local: Estação Cidadania-Cultura (Av. Domingos José Martins, 142, Novo Porto Canoa, Serra)

Classificação: 14 anos

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.

Peça “Quem Casa quer casa”, do Grupo de Teatro Arte Oficina

Horário: 19h30

Local: Teatro do Sesi (R. Tupinambás, 240 – Jardim da Penha, Vitória)

Classificação: livre

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.

Peça “Passarinheiros”, do Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia

Horário: 20h

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória)

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.