Festival Piúma, Gastronomia e Arte promete agitar a cidade no feriadão de outubro

today4 de outubro de 2023 remove_red_eye304

O município de Piúma recebe entre os dias 12 e 14 de outubro, o Festival Piúma, Gastronomia e Arte, que promete agitar a cidade com muita música, gastronomia diferenciada e empreendedorismo. A entrada é gratuita.

O evento, que acontece na Avenida Beira-Mar, entrada da Ilha do Gambá, vai proporcionar uma vasta experiência gastronômica. O objetivo do Festival é atender a todos os gostos. Os visitantes que escolherem o destino como opção para curtir o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, vão encontrar pratos a partir de R$ 12,00.

Quem é amante de um bom risoto de camarão vai encontrar o prato individual, servido pelo restaurante A Ilha, no valor de R$ 30,00. Já para as pessoas que preferem carne vermelha, o Gaúchos Rancho vai levar para o evento uma porção de 500g de costela, assada no fogo de chão, acompanhado de batata ou aipim, no valor de R$ 50,00.

Mas se a preferência for pela gastronomia japonesa, o Festival Piúma, Gastronomia e Arte, também preparou um espaço para você. O Japa’s Piúma vai servir desde um hot Filadélfia, passando pelo Hot à moda, até o Yakisoba. Os valores vão de R$ 35,00 a R$ 65,00. Além disso, o evento terá cervejarias artesanais, petiscos, confeitarias e doces.

Segundo o diretor do Instituto Panela de Barro, que é organizador do evento, Eduardo Destefani, o desafio da gastronomia dessa vez, está na cidade de Piúma, e o Festival foi pensando para apresentar o melhor da gastronomia do município.

“O Festival vai oferecer pratos que vão desde o pescado, braseiro, hambúrguer, até os petiscos, tudo isso harmonizado com a cerveja artesanal capixaba e música de qualidade. Cada detalhe foi pensado para receber os visitantes e proporcionar uma experiência gastronômica e turística que o Instituto Panela de Barro consegue proporcionar durante os Festivais. Preservando o compromisso com a sustentabilidade, conectando o ambiental, social e o corporativo. E o maior legado que os festivais têm criado nos municípios é a organização da oferta turística, ampliando a conexão entre os negócios, além de servir como indicador na condução dos investimentos voltados para o turismo da região”, destacou Destefani.

O Festival Piúma, Gastronomia e Arte conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Valorizando o artesanato local

O Festival também conta com empreendedores do artesanato local, que tem um diferencial nos produtos em conchas. Piúma é considerada a “cidade das conchas” e o artesanato é uma importante atividade econômica que gera renda não só para os artesãos, mas os catadores da região. Para valorizar ainda mais esse trabalho, o Festival vai contar com um Desfile de Artesanatos de Conchas.

Tempero da Inclusão

Uma parceria de sucesso. Essa é a definição entre a parceria realizada pelo Instituto Panela de Barro e a Universidade de Vila Velha (UVV), que tem como objetivo incluir pessoas assistidas pelo programa Vitória Dow, no mundo da gastronomia. O projeto que trata da inclusão social oferta aulas práticas para os alunos, por meio de oficinas que trabalham habilidades na preparação de receitas, manuseio de utensílios, além de falar de saúde e bem estar, tudo orientado, pessoalmente, pelo chef Alessandro Eller.

Cuidado com o meio ambiente

Os copos ecológicos foram adotados e serão entregues aos empreendedores que vendem bebidas para que, dessa forma, o consumidor utilize o mesmo copo durante todo o evento e ainda tenha desconto ao comprar o produto. Assim, é possível evitar que cerca de 100 mil copos plásticos sejam descartados. Além disso, todo óleo utilizado nas frituras, durante o festival, também será recolhido e destinado corretamente.

Serviço

Festival Piúma, Gastronomia e Arte

Quando: 12 a 14 de outubro de 2023

Local: Avenida Beira-Mar, entrada da Ilha do Gambá, Piúma

Programação

Quinta-feira (12 de outubro)

Local: Portal da Ilha do Gambá

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces).

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doces e outras delícias.

Palco Conchas

20h – Show com Banda Mofo (MPB e Rock Nacional)

22h – Luau do Casanova (Música Capixaba)

Sexta-feira (13 de outubro)

Local: Portal da Ilha do Gambá

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces).

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doce e muitas delícias.

Espaço Cozinha

18h – Aula-show com o chef André Morais, do Perto da Brasa – Petiscos & Espetos

19h – Aula-show com o Chef Alessandro Eller do Instituto Panela de Barro

Palco Conchas

20h – Show com Nino do Val – (MPB, Músicas Capixabas)

22h – Show com a Banda Of5 – (Clássicos do Rock)

Sábado (14 de outubro)

Local: Portal da Ilha do Gamba

15h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces).

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doce e muitas delícias.

Espaço Cozinha

17h – Aula-show com o chef Cláudio Fontoura – Gaúchos Rancho

18h – Aula-show com o chef Marcelo Carvalho – Divino Sabor Cafeteria e Bistrô

Palco Conchas

15h – Show Nana Nunes Acústico (Samba o melhor da MPB)

19h – Desfile com o Artesanato em Conchas

21h – Show Marcos Bifão (Música Brasileira)

23h – Show Nano Vianna (Releitura – Rock Nacional)