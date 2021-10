Festival Vila Musical traz atrações musicais para celebrar o Dia das Crianças

today7 de outubro de 2021 remove_red_eye34

Nas próximas segunda-feira (11) e terça-feira (12), acontece o 1º Festival Vila Musical, uma grande vila brincante onde tudo vira música. Em comemoração ao Dia das Crianças, o festival terá muito som e diversão, com bandas e grupos de manifestações culturais capixabas. O evento será transmitido simultaneamente no canal do festival no YouTube e na TV Educativa do Espírito Santo (TVE) (Canal 2), a partir das 17 horas.

A programação do festival traz músicos do norte ao sul do Espírito Santo. Um dos produtores executivos do evento, Victor Hugo Amorim, enfatiza a importância da representatividade local na formação de crianças e adolescentes. “Abrir espaço para a cultura popular e bandas capixabas no Dia da Criança é uma forma de trazer a sonoridade local para as várias infâncias do nosso Estado”, destacou.

Nos dois dias de festival, três personagens brincantes vão conduzir as apresentações. Eles vão contar histórias tradicionais capixabas, receber os convidados e fazer todos se divertirem na vila do festival. Na segunda-feira (11), se apresentam o Trio Brincariar, a Folia de Reis Estrela do Mar e a dupla Ogó. Já na terça-feira (12), segundo dia do festival, as apresentações do grupo de congo mirim Tambor Jacaranema, o grupo de jongo São Cosme e São Damião, o duo Sementinha e o coral Serenata.

O Festival Vila Musical é um encontro de artistas de diversas linguagens que trazem nos repertórios canções originais, cantigas populares e músicas tradicionais capixabas. O projeto é uma realização da Expurgação, EXP Filmes e Tangerinas e foi aprovado no edital setorial de Música 033/2019, da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Serviço

1º Festival Vila Musical

11 de outubro (segunda-feira)

– Trio Brincariar

– Folia de Reis Estrela do Mar

– Ogó

12 de outubro (terça-feira)

– Grupo de congo mirim Tambor Jacaranema

– Grupo de jongo São Cosme e São Damião

– Sementinha

– Coral Serenata

Horário: a partir das 17 horas



Transmissão: Canal do Festival no YouTube e TV Educativa do Espírito Santo (TVE) (Canal 2).



Saiba mais em: https://linktr.ee/festivalvilamusical