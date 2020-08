FINDES recebe doação de cerca de 39 mil máscaras do Projeto “Heróis usam Máscaras”

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) recebeu doação de cerca de 39 mil máscaras do parceiro Santander. A doação é fruto do projeto “Heróis Usam Máscaras”, coordenado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), que gera renda para costureiras, Organizações Não Governamentais (ONGs) e fornecedores, com a produção de 10 milhões de máscaras, iniciativa de auxílio no enfrentamento à Covid-19.

“A escolha da Findes para recebimento da doação é resultado do trabalho comprometido que nossa entidade tem desenvolvido, sempre voltado para a transformação de vidas e impulsionamento dos negócios capixabas. É o fruto de um trabalho sério, que, principalmente, respeita e prioriza as causas sociais. Me sinto honrada por trabalhar em uma entidade de tamanha relevância para a sociedade capixaba”, disse a gerente de finanças, Raphaelle Costa Santiago.

Desde o primeiro momento, a indústria do Espírito Santo vem se mobilizando para ajudar a sociedade capixaba e o governo estadual a enfrentar a crise do Coronavírus. Para facilitar a ação que diversas empresas já vinham adotando e estimular a participação de outras, a Findes organizou o movimento #industriadobem.

O movimento identifica as principais demandas do sistema público de saúde e estabelece a conexão com empresas, trabalhadores e a população, em geral, para que todos possam colaborar e atender a demanda. Os recursos são todos colocados à disposição do governo do Estado, que conhece as necessidades da rede pública de saúde e faz a alocação das contribuições de acordo com as carências de cada área.

As colaborações podem ser feitas em dinheiro ou em equipamentos demandados pelo governo estadual.