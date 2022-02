Fiscalização em Postos de Combustíveis: Procon Estadual passa por Marataízes, veja vídeo

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye74

Fiscais do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), que estão percorrendo o litoral capixaba realizando fiscalização em postos de combustíveis, estiveram nesta quinta-feira (03) em Marataízes. Na ocasião não foi identificada nenhuma irregularidade.



Os ficais fazem testes de vazão nos bicos das bombas para verificar se está indo para o tanque do consumidor o que ele está pagando, além de fiscalizar a qualidade do combustível comercializado, dentre outras normas de defesa do consumidor e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A operação já fiscalizou 12 postos entre Guarapari, Anchieta, Piúma e Marataízes. Foram interditados 2 bicos de combustível que estavam dispensando menos quantidade do que o solicitado pelo consumidor (1 em Guarapari e 1 em Piúma).



A qualquer indício de irregularidade por parte do fornecedor é importante que o consumidor denuncie através do telefone 151 ou por meio do App Procon-ES. Também é possível registrar reclamações através dos Procons Municipais – Marataízes (28) 3532-1317. Ou junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).