Funsaf: Seag disponibiliza capacitação on-line

today10 de agosto de 2020 remove_red_eye36

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), disponibilizou, nesta segunda-feira (10), uma capacitação on-line para os interessados em participar do 3° Edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf). O objetivo é orientar as associações e cooperativas de agricultores familiares quanto à documentação e procedimentos para participar do Edital.

No site da Seag tem uma aba exclusiva para o Funsaf. Nela, os participantes terão acesso a três vídeos explicativos. O primeiro caracteriza o Edital e aborda toda a parte de documentação; o segundo contextualiza a parte técnica dos projetos, detalhando o Plano de Trabalho e as informações necessárias e o terceiro explica como cadastrar e inserir os projetos no Sistema e-Docs. De forma inédita, a capacitação abordará os principais itens que causaram desclassificações nos editais anteriores.

“Um dos principais gargalos do acesso ao Funsaf era cumprir a habilitação jurídica e as exigências técnicas para acessar os recursos. Só 20% dos projetos apresentados nos editais anteriores cumpriram todas as etapas. Na nossa gestão estamos focados em garantir o acesso igualitário a todas as Associações e Cooperativas”, ressaltou o secretário da Agricultura, Paulo Foletto.

Acesse: https://seag.es.gov.br/funsaf-3

Inscrições

As inscrições para o 3° Edital do Funsaf começam nesta segunda-feira (10) e vão até o dia 10 de outubro, período que pode ser prorrogado. No site da Seag estão disponíveis os formulários modelos anexos ao Edital para preenchimento. Os formulários devem ser preenchidos de forma legível e assinados pelo(s) responsável(is) legal(is) da organização proponente.

Sobre o Funsaf

O Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, o Funsaf, é um mecanismo criado para democratizar o acesso aos recursos financeiros e conta com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Serão destinados R$ 3 milhões às ações que objetivam qualificar a estrutura produtiva das associações e cooperativas de agricultores familiares do Espírito Santo, por meio de apoio a projetos voltados para a produção, agroindustrialização, beneficiamento e comercialização dos empreendimentos.