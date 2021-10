Game | Call of Duty recebe conteúdo de Pânico e Donnie Darko

Em comemoração ao Halloween, os jogos Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War recebem a partir desta terça-feira (19) o evento especial A Assombração. Entre as novidades, estão o operador Ghostface, da franquia Pânico, e a skin de Frank the Rabbit, de Donnie Darko.

A ação vai de 19 de outubro a 2 de novembro. Assista ao trailer do evento:

Durante esse período, o mapa de Verdansk em Call of Duty: Warzone ficará totalmente noturno e com um novo modo de tempo limitado, chamado Fantasmas de Verdansk. Nas partidas, os jogadores lutarão contra ameaças humanas e não humanas, ao mesmo tempo em que tentam não sucumbir ao medo. Ao morrer, você se transforma em um fantasma e pode assombrar os adversários. “Um sucessor espiritual de Zombie Royale”, explicam os desenvolvedores.



Já em Black Ops Cold War, o mapa de Nuketown será repaginado com um visual assustador. Os jogadores também poderão testar novos modos multiplayer e de Zombies, como:

– Infectado, em que os zumbis tentam transformar os sobreviventes;

– Caça a Objetos Halloween, uma nova versão temática do já conhecido modo Caça a Objetos;

– Mata-Mata em Pânico, um modo novo em que dois operadores se tornam o Ghostface, de Pânico, e tentam eliminar sobreviventes desarmados.



Além dos personagens e modos novos, os jogadores receberão dois conjuntos de nove desafios — um para Warzone e outro para Black Ops Cold War. Ao completar uma dessas séries, o jogador recebe uma arma nova: a LAPA SMG.



Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War estão disponíveis para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.



