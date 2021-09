Game | Os principais lançamentos de jogos da semana (14/09 a 17/09)

Chegamos à metade de setembro, o nono mês de 2021, com muitas novidades para os jogadores de computadores e consoles. Entre os mais aguardados, estão Deathloop, SkateBIRD, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom e diversos outros jogos para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e Series S.



Deathloop – PS5, PC

A criação da Arkane Lyon e da Bethesda foi anunciada de surpresa durante o PS5 Showcase, em junho de 2020, mas passou por diversos adiamentos. O jogo mostra a história de Colt Vahn, um mercenário que precisa acabar com um loop temporal que recomeça sempre que ele morre. Para interromper o processo, ele precisa eliminar os caóticos líderes da ilha Blackreef, incluindo Julianna.

Deathloop chega em 14 de setembro para PC e como exclusivo temporário de PlayStation 5.

SkateBIRD – PC, Switch, Xbox One

Além do Tony Hawk (Falcão), é a vez de outros pássaros subirem no skate e mandarem um ollie direto para os videogames. O simulador nada convencional coloca as aves no shape, andando por objetos reais, que para pessoas são impossíveis de fazer manobras, mas que para as criaturas voadoras é um parque completo.

SkateBIRD chega em 16 de setembro para PC, Switch e Xbox One.

Ni No Kuni II

Depois do lançamento PC e PS4, em 2018, o RPG de ação desenvolvido pela Level-5 e publicado pela Bandai Namco Entertainment estreará no portátil da Nintendo. O jogo é uma sequência direta de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch e traz novos personagens e histórias para o universo de Akihiro Hino.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom será lançado no Switch em 17 de setembro.

Todos os jogos que chegam entre 14 e 17 de setembro

– Deathloop (PC e PS5) – 14 de setembro

– Cruis’n Blast (Switch) – 14 de setembro

– Fire Commander (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S) – 15 de setembro

– Catlateral Damage: Remeowstered (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 15 de setembro

– Flynn: Son of Crimson (PC, PS4, Switch e Xbox One) – 15 de setembro

– Metallic Child (PC, PS4, PS5 e Switch) – 16 de setembro

– Gamedec (PC e Switch) – 16 de setembro

– SkateBIRD (PC, Switch e Xbox One) – 16 de setembro

– The Amazing American Circus (PC, PS4, Switch e Xbox One) – 16 de setembro

– I Am Fish (PC, PS4, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 16 de setembro

– Eastward (PC e Switch) – 16 de setembro

– Murder Diaries (PC, Switch e Xbox One) – 16 de setembro

– Tails of Iron (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 17 de setembro

– Aragami 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S) – 17 de setembro

– Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (PC, PS4 e Switch) – 17 de setembro

– Nexomon (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 17 de setembro

