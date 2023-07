Gandini cobra que Do Val reassuma no Senado ou abra a vaga para suplente

O deputado estadual justifica que o Espírito Santo não pode ficar quase quatro meses sem representação, o que vai causar prejuízos para o Estado

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) cobrou hoje (17) um posicionamento do senador licenciado Marcos do Val (Podemos), que desde o último dia 21 se licenciou do mandato por 115 dias alegando problemas de saúde.

“Marcos do Val precisa voltar ao mandato ou deixar que a suplente, Rosana Foerst, uma mulher, assuma o cargo. O Espírito Santo não pode ficar sem um representante no Senado por tanto tempo. Lá estão sendo discutidos temas importantes, como a reforma tributária”, alegou Gandini.

O deputado estadual frisou que o Senado possui 81 membros, sendo três por cada um dos 27 estados da federação.

“Lá (no Senado) é o único lugar em que conseguimos equilibrar o jogo. Temos igual representatividade com os outros estados. Não é possível ficar quase quatro meses sem representação. A Rosana é uma mulher batalhadora e muito capacitada. Daria conta do recado”, justificou.

Do Val usou de uma artimanha para impedir que a suplente assumisse a vaga. Ele pediu afastamento de 115 dias. Se tivesse se licenciado por mais de 120 dias, Rosana teria sido convocada.

