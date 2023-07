Gandini deixa comando do Cidadania e recebe sinal verde para se desfiliar do partido

Gandini teve pedido de desfiliação aceito pelo Cidadania, mas prefere aguardar decisão do TRE

O deputado estadual Fabrício Gandini pediu o afastamento da presidência regional do Cidadania no Estado. Em seu lugar assume o vice-presidente, o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra. A decisão foi tomada numa reunião híbrida ocorrida no último dia 4.

Paralelamente, o deputado entrou com o pedido de uma Carta de Anuência junto ao partido em que pediu a desfiliação, sem a perda do mandato, e obteve o sinal verde da Executiva regional.

Ao mesmo tempo, Gandini também ingressou com uma ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir a saída sem a perda do mandato, e informa que só irá falar sobre o assunto após a decisão da Justiça Eleitoral.

foto Assessoria Parlamentar