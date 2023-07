Gandini faz a 7ª visita de fiscalização à obra da Cesan em Ponta da Fruta

Acompanhado de moradores, que reclamam que a obra já dura mais de 10 anos, o deputado visitou o canteiro mais uma vez e garantiu: “Vou até o final, de dois em dois meses, fiscalizar a entrega da obra”

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, fiscalizou hoje (14), pela 7ª vez, as obras da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para a implantação do sistema de esgotamento sanitário em Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Interlagos e Morada do Sol, em Vila Velha, e Recanto da Sereia, em Guarapari, no valor de R$ 36,5 milhões.

Acompanhado de moradores, que reclamaram que a obra já dura mais de 10 anos, o deputado visitou o canteiro mais uma vez nesta manhã e garantiu: “Vou até o final, de dois em dois meses, fiscalizar a entrega da obra, que é de extrema importância para essas comunidades.”

Gandini observa o andamento das obras de esgotamento sanitário de Ponta da Fruta: visitas de dois em dois meses até a entrega.

Apesar do atraso, Gandini agradeceu o governador Renato Casagrande (PSB) por se preocupar com as obras de saneamento básico, que na maioria das vezes não rendem votos, por ficarem escondidas embaixo do solo, mas evitam doenças e salvam vidas.

“Eu cumpri com a minha palavra e as obras estão sendo realizadas pela Cesan”, frisou o deputado, ao ser lembrado por um morador que desde a primeira reunião na Assembleia Legislativa, que aconteceu em 14 de fevereiro de 2022, ele jamais abandonou as comunidades.

As obras vão melhorar a qualidade de vida de 25 mil habitantes, inicialmente, podendo chegar a beneficiar 66,3 mil pessoas até 2040, já que o sistema de esgoto foi projetado para acompanhar o crescimento populacional e a demanda futura.

Após a conclusão, os serviços de coleta e tratamento de esgoto vão evitar a proliferação de doenças de veiculação hídrica e contribuirão para a preservação de alguns mananciais.

A obra compreende a construção de 76,8 quilômetros de redes de esgoto, 8,6 quilômetros de emissário de esgoto bruto, 3.580 ligações de esgoto e 18 elevatórias de esgoto bruto. Todos os resíduos serão tratados na Estação de Tratamento de Esgoto Grande Terra Vermelha, que será construída.

fotos Wilbert Suave