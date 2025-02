Gandini repudia racismo contra Vinícius Júnior e cobra ação do governo espanhol

27 de fevereiro de 2025

Para o parlamentar capixaba, a postura do governo da Espanha diante desses episódios tem sido omissa e ineficaz, permitindo que o racismo continue presente no futebol

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) apresentou uma moção de repúdio na Assembleia Legislativa do Espírito Santo contra a inércia do governo espanhol diante dos recorrentes atos racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A iniciativa do parlamentar reforça a luta contra o racismo no esporte e cobra medidas concretas das autoridades espanholas para coibir esse tipo de crime nos estádios de futebol.

A moção foi motivada pelo episódio mais recente, ocorrido nesta quarta-feira (26), durante a partida entre Real Sociedad e Real Madrid, quando um torcedor foi flagrado fazendo gestos racistas em direção ao atleta, conforme noticiado pela imprensa espanhola. Esse não é um caso isolado. Nos últimos anos, Vinícius Júnior tem sido alvo frequente de ataques racistas nos estádios da Espanha, muitas vezes sem que os responsáveis sejam devidamente punidos.

“O que aconteceu com Vinícius Júnior é inaceitável. Não é só sobre um jogador de futebol, é sobre o respeito à dignidade humana. A falta de punição severa só incentiva a repetição desses atos criminosos. O governo espanhol precisa agir com firmeza para erradicar esse tipo de violência dos estádios”, declarou o deputado.

Além de condenar a postura do governo espanhol, a moção apresentada por Gandini expressa solidariedade a Vinícius Júnior e a todos os atletas que enfrentam o preconceito racial. O parlamentar destacou que a luta contra o racismo no esporte deve ser contínua e envolver todas as esferas da sociedade.

“O futebol é um símbolo de inclusão e diversidade, mas ainda vemos casos absurdos de discriminação. Precisamos dar um basta nisso. O esporte deve ser um espaço de respeito, e não de preconceito”, afirmou.

A moção reforça a necessidade de medidas mais rígidas para combater o racismo no futebol e em outros ambientes esportivos. Gandini defendeu que as federações, clubes e governos adotem uma tolerância zero contra manifestações racistas, garantindo que os responsáveis sejam devidamente identificados e punidos.

“Não basta apenas repudiar, é preciso agir. O Brasil e o mundo precisam se unir para erradicar o racismo de uma vez por todas”, concluiu.

A moção será enviada às autoridades espanholas e a organismos internacionais ligados ao esporte e aos direitos humanos, cobrando providências imediatas.

