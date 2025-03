Gestão anterior deixa dívida milionária e prefeito de Marataízes pede anistia no TCES

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, compareceu à sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) para pleitear o perdão da obrigação de ressarcimento dos recursos da conta dos royalties de petróleo, utilizados indevidamente na gestão anterior para custear o auxílio-alimentação da Prefeitura.

Acompanhado do procurador-geral do Município, Thiago Pereira Sarmento, e do vice-prefeito, Willian Duarte, Bitencourt apresentou aos conselheiros do TCES a grave situação financeira deixada pela administração passada. Segundo ele, a cidade herdou uma “terra arrasada”, com débitos milionários, dificultando a gestão dos recursos municipais.

O uso irregular dos royalties ocorreu entre 2017 e o final do mandato anterior, gerando a necessidade de restituição dos valores. Durante sua defesa, o prefeito ressaltou que a decisão do Tribunal impactará diretamente a população de Marataízes. “Esperamos que os nobres conselheiros do TCES se sensibilizem pela nossa causa. Não é por mim. Não é pela Prefeitura. É por Marataízes! Pelo nosso povo!”, enfatizou.

O Tribunal de Contas deve avaliar o pedido nos próximos dias, considerando as argumentações apresentadas pela administração municipal. O resultado da decisão poderá impactar significativamente a capacidade orçamentária da Prefeitura nos próximos anos.