Gestores de cidades capixabas buscam referências em Anchieta para implantar Sala do Empreendedor

today4 de agosto de 2022 remove_red_eye32

A Sala do Empreendedor de Anchieta e o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora estão se tornando referência no Estado. Ontem (03) a Prefeitura de Anchieta recebeu uma comitiva de servidores e gestores de oito cidades capixabas, composta por prefeitos, secretários, coordenadores e agentes de desenvolvimento, além de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

O Sebrae está apoiando a implantação de Salas do Empreendedor em municípios do sul do Estado. Segundo técnicos do órgão, Anchieta foi escolhida por ser referência no Estado quando o assunto é empreendedorismo e os participantes dessas cidades queriam aproveitar para fazer um benchmarking (processo de busca das melhores práticas de gestão de uma entidade). O Diretor Superintendente do Sebrae-ES, José Eugênio Vieira, também participou da visita e aproveitou para falar das ações de sucesso realizadas em Anchieta e que podem ser aplicadas em outras cidades.

A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Fabrício Petri, secretários e servidores de diversos setores, que atuam diretamente na execução dos Projetos do Programa Socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora. Na ocasião os visitantes conheceram um pouco das atividades diárias desenvolvidas pela Sala do Empreendedor do município e iniciativas ligadas ao fomento do empreendedorismo, além dos resultados positivos já colhidos ao longo dos últimos anos.

Petri falou das iniciativas adotadas pela gestão para alavancar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda no município. “É sempre bom vir aqui na Sala do Empreendedor e falar das nossas ações e dos avanços que tivemos com o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora”, comentou.

Para a Secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada, o segredo do sucesso e do bom desenvolvimento das iniciativas é o planejamento. “Estamos focados no planejamento de cada ação, sempre monitorando, assim conseguimos atingir os objetivos e resultados que refletem na qualidade de vida do cidadão e no apoio aos empreendedores”, disse.

Estiveram presentes representantes dos municípios de Irupi, Apiacá, Iúna, Ibitirama, Guarapari, São José de Calçado e Guaçuí.

O programa Anchieta Criativa e Empreendedora já rendeu diversos prêmios ao município, entre eles de Prefeito Empreendedor Estadual e Nacional em 2019 e Prefeito Empreendedor Estadual 2022.

O programa é composto por 10 projetos e além de inovador, está baseado na sustentabilidade econômica e social de Anchieta, na promoção do desenvolvimento, na atração de novas empresas, na promoção da inclusão social, na desburocratização dos processos administrativos, entre outros.