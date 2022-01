God of War chega ao topo dos games mais vendidos na Steam

Nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro, God of War vai ficar disponível para todos os jogadores de PC na Steam. A ansiedade pelo lançamento já fez com que o game alcançasse o topo dos mais vendidos na plataforma da Valve, ficando na frente de Monster Hunter Rise e Red Dead Redemption 2.

Num primeiro momento em que as notícias da popularidade do game começaram a circular, se destacava a sua conquista do segundo lugar. Mas agora o ex-exclusivo do PlayStation já conseguiu ultrapassar o game de caçar monstros da Capcom para ficar no topo dos mais vendidos.

A ascensão das vendas de God of War na Steam vem pouco tempo depois da queda do embargo para as reviews do port para o PC. O game foi lançado em 2018, então certamente quem estava interessado já tem uma boa noção se vale a pena investir ou não. O mais provável é que os jogadores de PC estavam aguardando as reviews para saber se o port foi bem feito para a plataforma, e se não enfrentariam problemas no lançamento como aconteceu com Horizon Zero Dawn.



Mas é bem interessante notar também outros vendedores do topo. Enquanto Monster Hunter Rise – também um port, dessa vez do Nintendo Switch – caiu do primeiro lugar, suas vendas estão divididas entre a versão padrão do game e a versão deluxe. RDR 2, um game bem antigo, se encontra no terceiro lugar com seus 50% de desconto. E Elden Ring, o jogo mais aguardado do ano, chega logo na próxima posição, mesmo faltando ainda um mês para seu lançamento.



As novidades de God of War para PC

Caso não esteja situado, o game traz um Kratos mais velho, maduro e pai; agora, ele procura se conectar e passar ensinamentos ao seu filho Atreus, ao mesmo tempo em que busca por redenção. O jogo pode ser considerado um reboot “leve”, já que muda a ambientação e gameplay da franquia, mas mantém a história do protagonista que já conhecemos.



No computador, a experiência vai além: em um computador de ponta, o título parece estar muito bem otimizado, sem nenhum engasgo ou sinal de screen tearing (quando a tela não consegue reproduzir as imagens na mesma velocidade que a placa de vídeo transmite, gerando linhas horizontais que distorcem a imagem).



Diferentemente do recente port de Final Fantasy VII para PC, God of War será um prato cheio para quem gosta de explorar as opções de configurações. Na seção de gráficos, é possível selecionar entre as pré-definições disponíveis — baixa, original (ou seja, a encontrada no PS4), alta e ultra — ou personalizar cada detalhe, incluindo:



– qualidade de texturas;

– qualidade dos modelos;

– filtro anisotrópico (deixa as texturas mais nítidas);

– sombras;

– reflexos;

– atmosfera (a névoa do jogo);

– oclusão de ambiente (deixa a iluminação mais realista).



A chegada do game ao PC também é uma maneira da Sony preparar o terreno para o lançamento da sequência: o aguardado God of War Ragnarok está em desenvolvimento e deve chegar ao PS4 e PS5 ainda em 2022. Este será o último jogo da franquia na mitologia nórdica.



