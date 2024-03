Governador anuncia medidas de apoio aos atingidos pelas chuvas na região sul

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou neste domingo (24), medidas de apoio às famílias e empreendedores dos municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias na região sul capixaba. Ao longo do dia, Casagrande visitou os municípios de Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá, que foram os mais afetados pela enxurrada. Equipes de vários órgãos do Estado também atuaram nos locais, prestando atendimento às vítimas do desastre.

Em coletiva de imprensa no final da tarde, o governador oficializou a adoção de um conjunto de medidas econômicas voltadas para as pessoas e empreendedores que tiveram prejuízos com as chuvas.

O Governo do Estado vai liberar o Cartão Reconstrução, que é um benefício no valor de R$ 3 mil para aquisição de móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, material de construção ou qualquer item que a família entenda como prioritário.

Já os empreendedores vão contar com linhas de financiamento especiais, além da prorrogação das operações de crédito em curso pelo prazo de seis meses. O Governo do Estado vai investir R$ 50 milhões para subsidiar as operações junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba – FORTEC. Além disso, serão abertas novas linhas para o microcrédito, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Na manhã deste domingo, o governador esteve novamente em Mimoso do Sul, onde acompanhou o início do trabalho de limpeza de ruas e atendimento às pessoas afetadas pela consequência das chuvas. Casagrande se reuniu com o prefeito Peter Costa e visitou o centro de resposta montado pelo Governo do Estado, ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Cerqueira. O governador já havia visitado o município nesse sábado (23), logo após as fortes chuvas que caíram na região entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado.

Em seguida, Casagrande se dirigiu ao município de Apiacá, onde circulou por ruas e falou com moradores que tiveram imóveis e bens danificados ou destruídos em decorrência da enxurrada. A visita foi acompanhada pelo prefeito municipal, Dr. Fabrício Gomes Thebaldi. Logo após, a comitiva oficial se deslocou até a cidade de Bom Jesus do Norte, que também registrou muitos prejuízos causados pelas fortes chuvas. Ao lado do prefeito Toninho Gualhano, o governador conversou com moradores e comerciantes.

ES Solidário

Em decorrência das fortes chuvas no sul capixaba, o Governo do Estado retomou a ação “ES Solidário” e está organizando doações de água mineral, cestas básicas, cobertores, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Também foi disponibilizada uma conta no Banestes para o recebimento de doações em dinheiro, por meio do PIX, para atender às pessoas afetadas.

Os donativos podem ser entregues em Vitória, na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar (Endereço: Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá), e em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia Bombeiros Militar (Endereço: BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, bairro Marbrasa).